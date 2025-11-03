Johannisth. verschärft Preussen II Krise, Inter erholt sich

Die vielleicht deutlichste Halbzeit der bisherigen Saison erlebt BFC Preussen II gegen SF Johannisthal. Der Aufstiegsaspirant aus dem Süden überrollt die Preussen in den ersten 45 Minuten förmlich. Warncke eröffnet das Torfestival gleich zu Beginn, Hilgendorf legt kurz darauf nach. Wenig später erhöht Lüdtke zum 3:0, ehe Warncke mit zwei weiteren Treffern seinen Hattrick komplettiert und das Ergebnis in die Höhe schraubt. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte setzt Dörre sogar noch das 6:0 drauf – zur Pause ist die Partie entschieden.

Nach dem Seitenwechsel nimmt Johannisthal spürbar Tempo raus, Preussen spielt nun mutiger und betreibt Schadensbegrenzung. Aykut verkürzt zunächst auf 1:6, wenig später sorgt Ouakil mit dem zweiten Preussen-Tor für ein wenig Ergebniskosmetik. Am klaren Eindruck ändert das nichts: Johannisthal bleibt mit nun 21 Punkten erster Verfolger von Inter, während BFC Preussen II bei sieben Zählern feststeckt und im Tabellenkeller weiter große Sorgen hat.