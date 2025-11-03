Johannisth. verschärft Preussen II Krise, Inter erholt sich

Der 9. Spieltag der Landesliga bringt klare Ansagen im Aufstiegsrennen: FC Internationale gewinnt souverän beim Berliner SC II, SF Johannisthal fegt BFC Preussen II bereits vor der Pause vom Platz. Dahinter lässt BSV 1892 Punkte liegen, Schöneberg behauptet Rang vier – und im Abstiegskampf retten Hürtürkel und SW Neukölln in letzter Sekunde wenigstens einen Punkt, während Berolina Mitte trotz Aufbäumen erneut leer ausgeht.
Die vielleicht deutlichste Halbzeit der bisherigen Saison erlebt BFC Preussen II gegen SF Johannisthal. Der Aufstiegsaspirant aus dem Süden überrollt die Preussen in den ersten 45 Minuten förmlich. Warncke eröffnet das Torfestival gleich zu Beginn, Hilgendorf legt kurz darauf nach. Wenig später erhöht Lüdtke zum 3:0, ehe Warncke mit zwei weiteren Treffern seinen Hattrick komplettiert und das Ergebnis in die Höhe schraubt. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte setzt Dörre sogar noch das 6:0 drauf – zur Pause ist die Partie entschieden.
Nach dem Seitenwechsel nimmt Johannisthal spürbar Tempo raus, Preussen spielt nun mutiger und betreibt Schadensbegrenzung. Aykut verkürzt zunächst auf 1:6, wenig später sorgt Ouakil mit dem zweiten Preussen-Tor für ein wenig Ergebniskosmetik. Am klaren Eindruck ändert das nichts: Johannisthal bleibt mit nun 21 Punkten erster Verfolger von Inter, während BFC Preussen II bei sieben Zählern feststeckt und im Tabellenkeller weiter große Sorgen hat.
Pfeffersport erlebt einen gebrauchten Nachmittag. Schon in der Anfangsphase schwächen sich die Hausherren durch einen Platzverweis selbst, müssen fast die komplette Partie in Unterzahl bestreiten. Trotzdem halten sie lange dagegen, doch kurz vor der Pause schlägt Bubner erstmals zu und bringt Borsigwalde mit einem präzisen Abschluss in Führung.
Nach dem Seitenwechsel bäumt sich Pfeffersport auf. Scarlett erzielt den umjubelten Ausgleich. Die Freude ist allerdings nur von kurzer Dauer: Wieder ist es Bubner, der das 2:1 für die Gäste markiert. Borsigwalde steht damit bei zwölf Punkten und löst sich etwas vom Tabellenkeller, Pfeffersport bleibt trotz ordentlicher Leistung bei zehn Zählern hängen.
Der Spitzenreiter zeigt beim Berliner SC II, warum er ganz oben steht. Dogan Pusic bricht mit einem abgeklärten Abschluss den Bann und erzielt nach dem Seitenwechsel das 1:0. Der Tabellenführer bleibt dran, erhöht durch Costa Echeverria auf 2:0. In der Schlussphase macht erneut Dogan Pusic mit seinem zweiten Treffer den Deckel drauf. Inter setzt nach der Niederlage gegen den BSV 92 ein Ausrufezeichen und verteidigt mit nun 24 Punkten die Spitze, während der Berliner SC II mit 13 Zählern im unteren Mittelfeld festhängt. On top trüben zwei Platzverweise die Stimmung bei Schwarz-Gelb
Für BSV 1892 fühlt sich dieses Remis wie eine verpasste Chance im Aufstiegsrennen an. Hilalspor erwischt den besseren Start und geht durch Neziroglu schon sehr früh in Führung. Die Hausherren schütteln sich kurz, übernehmen dann aber das Kommando: Zauner gleicht aus, Tedesco dreht die Partie noch vor der Pause mit dem 2:1.
Lange sieht es so aus, als würde der Tabellendritte diesen Vorsprung über die Zeit bringen. Doch Hilalspor bleibt unbequem, lauert auf den einen Moment – und den nutzt Asotic zehn Minuten vor Schluss zum 2:2 Ausgleich. BSV 1892 steht nun bei 19 Punkten und verliert etwas Boden auf Inter (24) und Johannisthal (21), Hilalspor nimmt einen Zähler mit und hält sich mit 14 Punkten im Mittelfeld.
Schöneberg bestätigt seine Rolle als vierter Aufstiegskandidat hinter Inter, Johannisthal und BSV 1892. Die Lila-Weißen starten furios: Weckeck sorgt früh für dieFührung. Der Jubel hält jedoch nicht lange, denn kurz darauf gleicht Kone für die Berliner Amateure aus. Bis zur Pause ist es ein offenes Spiel.
Nach dem Wechsel setzt sich die individuelle Klasse der Schöneberger durch. Demir trifft zur erneuten Führung, später erhöht Uzun 3:1. In der Nachspielzeit setzt Cabuk mit dem 4:1 den Schlusspunkt. Schöneberg steht nun bei 18 Punkten und bleibt dem Spitzentrio im Nacken, die Amateure verharren mit 14 Zählern im sicheren Mittelfeld.
Im Kellerduell zwischen Hürtürkel und SW Neukölln geht es von Beginn an um jeden Zweikampf. Niemand will in Rückstand geraten. Nach der Pause erwischt SW Neukölln den besseren Start: Ruden besorgt die Führung
Hürtürkel gibt nicht auf – und wird in allerletzter Sekunde belohnt: Bussmann sorgt für das 1:1. Hürtürkel bleibt mit nun acht Punkten knapp über dem Strich, SW Neukölln kommt zwar immerhin auf sechs Zähler, steckt aber weiter tief im Abstiegskampf.
Charlottenburg-Wilmersdorf liefert im direkten Duell der Nachbarn aus dem Tabellenmittelfeld ein reifes Spiel ab. Gehring sorgt kurz vor der Pause für die Führung. Im zweiten Durchgang macht vor allem Dziadek den Unterschied: Mit zwei Treffern entscheidet er (3:0 in der Nachspielzeit) das Spiel. Mit dem Dreier schiebt sich der Aufsteiger auf zehn Punkte heran und verschafft sich etwas Luft, während Empor mit zwölf Zählern im dichten Mittelfeld hängen bleibt.
Friedenau untermauert Rang fünf, Berolina Mitte bleibt Schlusslicht. Die Gastgeber wollen von Beginn an liefern. Magiera trifft vor der Pause zum 1:0. Direkt nach dem Seitenwechsel legt Ridzewski nach und stellt früh auf 2:0.
Doch Berolina gibt sich nicht auf: Ngomane bringt den Tabellenletzten nach einer Stunde wieder heran, die Gäste wittern plötzlich ihre Chance. Friedenau antwortet mit Fuchs, der den alten Zwei-Tore-Abstand wiederherstellt. Noch einmal verkürzt Berolina durch Garces Daza, ehe Vowinckel in der Schlussphase mit dem 4:2 alles klarmacht. Berolina bleibt bei vier Punkten stehen, Friedenau hält mit nun 16 Zählern Kontakt zur Spitzengruppe.
_____________________________________________________________________________________________
Ihr habt Fehler gesehen ? Schreibt uns über Social Media (Facebook und Instagram) oder per Mail an berlin@fupa.net
Hier alles über die Landesliga-Staffel 1