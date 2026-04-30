 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Johanneum qualifiziert sich für Landesentscheid

Teaser JUGEND: +++ Das Johanneum-Gymnasium Herborn wird am 8. Juni um den Hessentitel spielen - eine Überraschung für eines der jüngsten Teams der Jahrgänge 2012/2013 +++

von Redaktion · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser
Die erfolgreiche Fußball-Auswahl des Johanneum kam in Wölfersheim ohne einen Gegentreffer durch den Regionalentscheid. © Steffen Ziegler
Die erfolgreiche Fußball-Auswahl des Johanneum kam in Wölfersheim ohne einen Gegentreffer durch den Regionalentscheid. © Steffen Ziegler

Herborn. Das darf man getrost eine Überraschung nennen: Die Fußball-Schulauswahl der Jahrgänge 2012/2013 am Herborner Johanneum-Gymnasium hat nach einer sehr reifen Vorstellung ihren Regionalentscheid in Wölfersheim gewonnen. Das jüngstes Team im Wettbewerb mit acht Startelf-Akteuren aus dem jüngeren jüngeren Jahrgang 2013 wird demnächst im Landesentscheid auf die besten Mannschaften Hessens treffen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.