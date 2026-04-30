Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Johanneum qualifiziert sich für Landesentscheid
Teaser JUGEND: +++ Das Johanneum-Gymnasium Herborn wird am 8. Juni um den Hessentitel spielen - eine Überraschung für eines der jüngsten Teams der Jahrgänge 2012/2013 +++
Herborn. Das darf man getrost eine Überraschung nennen: Die Fußball-Schulauswahl der Jahrgänge 2012/2013 am Herborner Johanneum-Gymnasium hat nach einer sehr reifen Vorstellung ihren Regionalentscheid in Wölfersheim gewonnen. Das jüngstes Team im Wettbewerb mit acht Startelf-Akteuren aus dem jüngeren jüngeren Jahrgang 2013 wird demnächst im Landesentscheid auf die besten Mannschaften Hessens treffen.