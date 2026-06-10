 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Johanneum Herborn wird in Grünberg Siebter

Teaser JUGEND: +++ Die Fußball-Auswahl des Johanneums schließt die Saison im Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ als siebtbestes Team der Jahrgänge 2012/2013 in Hessen ab +++

von Redaktion · Heute, 10:02 Uhr · 0 Leser
Die Fußball-Auswahl des Johanneums schließt die Saison als siebtbestes Team der Jahrgänge 2012/2013 in Hessen ab. © Gernot Schmitt
Die Fußball-Auswahl des Johanneums schließt die Saison als siebtbestes Team der Jahrgänge 2012/2013 in Hessen ab. © Gernot Schmitt

Herborn. Die Fußball-Schulauswahl der Jahrgänge 2012/2013 am Johanneum-Gymnasium Herborn durfte Mittelhessen bei der Hessenmeisterschaft im Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ vertreten. Durch Siege im Kreisentscheid und im Regionalentscheid hatte sich Herborns junges Team etwas überraschend für die Betreuer Gernot Schmitt und Steffen Ziegler für die Endrunde auf Hessenebene qualifiziert.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.