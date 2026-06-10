Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Johanneum Herborn wird in Grünberg Siebter
Teaser JUGEND: +++ Die Fußball-Auswahl des Johanneums schließt die Saison im Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ als siebtbestes Team der Jahrgänge 2012/2013 in Hessen ab +++
Herborn. Die Fußball-Schulauswahl der Jahrgänge 2012/2013 am Johanneum-Gymnasium Herborn durfte Mittelhessen bei der Hessenmeisterschaft im Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ vertreten. Durch Siege im Kreisentscheid und im Regionalentscheid hatte sich Herborns junges Team etwas überraschend für die Betreuer Gernot Schmitt und Steffen Ziegler für die Endrunde auf Hessenebene qualifiziert.