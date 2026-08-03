Johannes Wittenzellner läuft wieder für den SV Auerbach auf

Am heutigen Montag feiert Johannes Wittenzellner seinen 29. Geburtstag, am vergangenen Samstag sein Comeback beim SV Auerbach. Beim fulminanten 5:1-Auswärtserfolg beim TSV Lindberg trug der Allrounder erstmals wieder das Trikot seines Heimatvereins und stand eine halbe Stunde auf dem Platz. Im Sommer 2022 verließ der ehemalige Landesliga-Fußballer den SVA Richtung SV Schöfweg, bei dem er zunächst Co-, und später Spielertrainer war. In der gleichen Konstellation fungierte der Lehrer bei der SpVgg Plattling, die er in der Vorsaison gemeinsam mit Tobias Eckl in der Bezirksliga West anleitete. Verletzungsbedingt verpasste Wittenzellner aber die komplette Frühjahrsrunde.
"Wie viele Spiele ich tatsächlich absolvieren werde und wie regelmäßig ich am Training teilnehmen kann, hängt vor allem davon ab, wie viel Zeit der Hausbau in Anspruch nimmt. Bis vorerst zum Winter werde ich versuchen, die Mannschaft so oft und so gut wie möglich zu unterstützen. Gleichzeitig freue ich mich darauf, wieder mit meinen Bruder und vielen Freunden auf dem Platz zu stehen. Über kurz oder lang möchte ich jedoch wieder als Trainer aktiv sein", sagt Johannes Wittenzellner, der derzeit sein Eigenheim errichtet.