Johannes Wittenzellner läuft wieder für den SV Auerbach auf Der Ex-Trainer der SpVgg Plattling ist als Spieler zu seinem Heimatverein zurückgekehrt von Thomas Seidl · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Johannes Wittenzellner ist zurück beim SV Auerbach – Foto: Harry Rindler

Am heutigen Montag feiert Johannes Wittenzellner seinen 29. Geburtstag, am vergangenen Samstag sein Comeback beim SV Auerbach. Beim fulminanten 5:1-Auswärtserfolg beim TSV Lindberg trug der Allrounder erstmals wieder das Trikot seines Heimatvereins und stand eine halbe Stunde auf dem Platz. Im Sommer 2022 verließ der ehemalige Landesliga-Fußballer den SVA Richtung SV Schöfweg, bei dem er zunächst Co-, und später Spielertrainer war. In der gleichen Konstellation fungierte der Lehrer bei der SpVgg Plattling, die er in der Vorsaison gemeinsam mit Tobias Eckl in der Bezirksliga West anleitete. Verletzungsbedingt verpasste Wittenzellner aber die komplette Frühjahrsrunde.

"Wie viele Spiele ich tatsächlich absolvieren werde und wie regelmäßig ich am Training teilnehmen kann, hängt vor allem davon ab, wie viel Zeit der Hausbau in Anspruch nimmt. Bis vorerst zum Winter werde ich versuchen, die Mannschaft so oft und so gut wie möglich zu unterstützen. Gleichzeitig freue ich mich darauf, wieder mit meinen Bruder und vielen Freunden auf dem Platz zu stehen. Über kurz oder lang möchte ich jedoch wieder als Trainer aktiv sein", sagt Johannes Wittenzellner, der derzeit sein Eigenheim errichtet.







Beim SV Auerbach ist man über die Rückkehr des Eigengewächses happy. "Wir freuen uns natürlich sehr, mit Hanne einen Spieler mit Auerbacher Vergangenheit wieder in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Mit seiner Routine und seiner vielseitigen Einsetzbarkeit wird er unserem Kader mit Sicherheit bereichern. Wir müssen abwarten, ob er uns regelmäßig zur Verfügung stehen wird. Das wird davon abhängig sein, wie stark ihn sein Hausbau einschränkt", erklärt SVA-Manager Alexander Wittenzellner.







Sehr zufrieden ist man beim Traditionsverein mit dem Saisonstart. Vor der prächtigen Kulisse von 650 Zuschauer holte die Himpsl-Truppe gegen Bezirksliga-Absteiger SpVgg Niederalteich ein 1:1-Remis, ehe Müller, Süß, Bauer & Co. in Lindberg ein bemerkenswerter Auswärtscoup glückte. Am Samstag gastiert nun Aufsteiger SV Geiersthal in Auerbach.