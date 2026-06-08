Johannes Volk kehrt zum Kiersper SC zurück

Der Kiersper SC kann den nächsten Neuzugang für die kommende Saison präsentieren: Johannes Volk kehrt an den Felderhof zurück und wird künftig wieder das Trikot der Blau-Roten tragen.
Der erfahrene Defensivspieler ist im heimischen Fußball kein Unbekannter. Bereits in der Vergangenheit lief Volk für den Kiersper SC auf und sammelte darüber hinaus Erfahrungen beim SSV Homburg-Nümbrecht in der Landesliga sowie beim SSV Bergneustadt.
Mit seiner Erfahrung, seiner Übersicht und seiner Qualität im Defensivspiel soll er künftig eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft einnehmen und das Team auf und neben dem Platz unterstützen.
Auch Johannes Volk blickt voller Vorfreude auf seine Rückkehr:
„Ich freue mich, wieder nach Kierspe zurückzukommen und möchte mit meiner Erfahrung dabei helfen, die Mannschaft zu entwickeln. Mein Ziel ist es, möglichst fit zu werden und ein wichtiger Baustein der Mannschaft zu sein.“
Mit der Rückkehr von Johannes Volk gewinnt der KSC einen Spieler zurück, der den Verein, das Umfeld und die Erwartungen am Felderhof bestens kennt. Die Verantwortlichen freuen sich darauf, ihn künftig wieder im blau-roten Trikot auflaufen zu sehen.