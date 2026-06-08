Johannes Volk kehrt zum Kiersper SC zurück von Rémy Gogoll · Heute, 10:42 Uhr · 0 Leser

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Der Kiersper SC kann den nächsten Neuzugang für die kommende Saison präsentieren: Johannes Volk kehrt an den Felderhof zurück und wird künftig wieder das Trikot der Blau-Roten tragen. Der erfahrene Defensivspieler ist im heimischen Fußball kein Unbekannter. Bereits in der Vergangenheit lief Volk für den Kiersper SC auf und sammelte darüber hinaus Erfahrungen beim SSV Homburg-Nümbrecht in der Landesliga sowie beim SSV Bergneustadt.

Mit seiner Erfahrung, seiner Übersicht und seiner Qualität im Defensivspiel soll er künftig eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft einnehmen und das Team auf und neben dem Platz unterstützen. Auch Johannes Volk blickt voller Vorfreude auf seine Rückkehr: