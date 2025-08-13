– Foto: SSV Ulm

Johannes Reichert: "Ich bin froh, dass die OP gut verlaufen ist" Kapitän mit drei Verletzungen wird beim Drittigisten SSV Ulm wohl in dieser Saison nicht mehr spielen können. Verlinkte Inhalte 3. Liga SSV Ulm Johannes Reichert

Neuigkeiten gibt es beim Drittligisten SSV Ulm. Hier sind die Infos des Vereins dazu:

SSV-Kapitän Johannes Reichert wurde am Montag erfolgreich am rechten Knie operiert. Die Ärzte sind mit dem Eingriff zufrieden, mussten jedoch feststellen, dass außer dem Kreuzband auch der Menikus und der Knorpel Schäden abbekommen haben. Alle drei Verletzungen, die sich der 34-Jährige am 1. Spieltag beim SV Wehen Wiesbaden zugezogen hatte, wurden operativ behandelt. Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass Jo Reichert in der aktuellen Saison nicht mehr für den SSV Ulm 1846 Fußball zum Einsatz kommen wird.

Die weiteren Reha-Maßnahmen werden in enger Abstimmung mit der medizinischen Abteilung der Spatzen getroffen. Jo Reichert erhält dabei jegliche Unterstützung, um die Heilung schnellstmöglich voranzutreiben. Jo Reichert: „Ich bin zunächst froh, dass die OP gut verlaufen ist. Dass mein Knie noch mehr abbekommen hat als den Kreuzbandriss hat sich schon angedeutet. Ich möchte mich bei allen, die mich in den letzten Tagen unterstützt haben, für die unzähligen Nachrichten und vor allem bei meiner Mannschaft bedanken. Dieser Rückhalt gibt mir viel Kraft und ich werde alles für eine erfolgreiche Reha geben. Von außerhalb des Platzes unterstütze ich die Jungs so gut ich kann. Wir geben nie auf!“