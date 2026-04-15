Johannes Pille kehrt zum TV Dinklage zurück!

– Foto: Thorin Mentrup

Der TV Dinklage kann zur neuen Saison einen Rückkehrer begrüßen: Johannes Pille kehrt in seine Heimat zurück und wird künftig die Offensive des TVD verstärken. Das gab der Landesligist via Instagram bekannt.

Der 19-Jährige spielte bis zur B-Jugend bereits für den Verein, ehe es ihn über Lohne sowie weitere Stationen in Damme und Cloppenburg zog, wo er auf hohem Niveau im Jugendbereich wertvolle Erfahrungen in der Niedersachsenliga sammelte.

Nun folgt der nächste Schritt: Pille wagt beim TV Dinklage den Übergang in den Herrenfußball. Die Verbindung zum Verein war dabei nie abgerissen. „Dadurch, dass ich selbst bis zur B-Jugend beim TVD in der Jugend gespielt habe, hat man natürlich die 1. Herren häufiger beim Training oder bei Spielen gesehen und sich das Ziel gesetzt, eines Tages auch dort zu spielen“, erklärt der Offensivspieler.