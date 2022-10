Johannes Kopp Grafenwöhrs Matchwinner in Hahnbach Mit 2:1 gewinnen die Garnisonsstädter bei der Baierlein-Elf und pirschen sich langsam an die oberen Plätze wieder heran

Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Mannschaften, bei dem der Gastgeber vor allem die erste Hälfte klar dominierte. Bereits in der Anfangsphase besaß der SVH gute Möglichkeiten in der dritten und in der achten Spielminute, doch einmal war das Visier schlecht eingestellt, während beim zweiten Abschluß SV-Schlussmann Wächter einem Torerfolg im Weg stand. In den Minuten dazwischen hatten die Gäste aus der Garnisonsstadt zwei nennenswerte Freistöße, konnten aber aus beiden keinen Profit schlagen. Zwölf Zeigerumdrehungen waren dann absolviert, als der Gastgeber per Kopf nur die Querlatte traf. Danach verflachte das Spiel etwas, ehe die Gastgeber in der 41. Minute jubeln durften. David Dobmann brachte zunächst den Ball aufs gegnerische Gehäuse, mit dem danach sofort eingeleitete Konter kam die Heimelf perfekt hinter die Grafenwöhrer Abwehr, wo Simon Ströhl lauerte und den Ball an Wächter vorbei in die Maschen schob.

Grafenwöhr kam mit viel Wut im Bauch aus der Halbzeit und durfte dann frühzeitig in Überzahl spielen. Denn als Johannes Dotzler in der 48. Minute etwas zu ungestüm zu Werke ging, kassierte er eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe. Diese Phase überstand der SVH unbeschadet, doch nach Ablauf der Zeitstrafe zappelte die Kugel im einheimischen Netz. Alexander Dobmann setzte den mitgelaufenen Luca Reiß perfekt in Szene, der das Leder nur noch ins Tor schieben musste. Danach war wieder viel Offensivfußball zu sehen, hüben wie drüben waren Chancen auf den Führungstreffer vorhanden. Der wollte aber erst in den Schlussminuten zugunsten der Gäste fallen. Hahnbach agierte zu diesem Zeitpunkt wieder in Unterzahl: Michael Hefner hatte Alexander Dobmann unsanft von den Beinen geholt und sah nach einer erst ausgesprochenen Zehn-Minuten-Strafe dann doch glatt Rot, als sich der Unparteiische nach Rücksprache mit dem Assistenten dafür entschied. Ein folgender Freistoß von Dobmann fiel perfekt in den heimischen Fünf-Meter-Raum, wo Johannes Kopp am schnellsten agierte und die Kugel mit viel Wucht in die Maschen drosch. Grafenwöhr verwaltete in den letzten Minuten das Ergebnis und ging als letztlich als glücklicher, aber insgesamt gesehen auch als verdienter Sieger vom Platz.