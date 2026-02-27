Johannes Kopp feiert Comeback bei der SV Grafenwöhr Der mit Landesliga- und Bezirksliga-Erfahrung ausgestattete Abwehrspieler ist eine willkommene Verstärkung für die Bafra-Elf von Florian Danninger / Werner Schaupert · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Die Verantwortlichen der SV Grafenwöhr begrüßen Rückkehrer Johannes Kopp (Zweiter von rechts): Von links Sportlicher Leiter Günther Scherl, Trainer Turan Bafra und Spartenleiter Hans Danninger. – Foto: Florian Danninger

Nord-Kreisligist SV TuS/DJK Grafenwöhr (Kreis Amberg/Weiden) meldet eine willkommene Verstärkung für die nächste Saison: Wie der Verein in einer Pressemitteilung informiert, wird Johannes Kopp (25) nach einer verletzungsbedingten Auszeit sowie einem einjährigen Intermezzo beim Ligakonkurrenten FC Tremmersdorf im Sommer zur Sportvereinigung zurückkehren. Der 25-jährige Defensiv-Allrounder, der sich in der Vergangenheit eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte, unterschreibt wieder bei den Garnisonsstädtern. Dort soll er nach überstandener Genesungsphase eine wichtige Rolle in der kommenden Spielzeit 2026/27 übernehmen.

Johannes Kopp galt in seiner bisherigen Zeit von 2019 bis 2025 bei der SV Grafenwöhr als äußerst vielseitig einsetzbarer Spieler: In insgesamt 26 Bezirksliga-Einsätzen in der Saison 2024/25 beispielsweise erzielte er drei Tore und bereitete drei weitere Treffer vor, zudem kommt er auf insgesamt über 100 Einsätze für die Garnisonsstädter über sechs Jahre hinweg. Damit zählt er zu den erfahrensten Lokalakteuren im bisherigen Kaderumfeld.



Trainer Turan „Bobby“ Bafra betont die Bedeutung Kopps nach seiner Rückkehr: „Mit Johannes bekommen wir einen weiteren, nicht nur technisch starken und taktisch variablen Akteur zurück, sondern vor allem einen Spieler mit Charakter und Durchsetzungsfähigkeit. Seine Erfahrung und Vielseitigkeit sind für unseren Kader unverzichtbar. Gerade nach einer schweren Verletzung ist es beeindruckend, wie er sich zurückgekämpft hat“, weiß Bafra. „Johannes wird die nötige Zeit bekommen, um wieder fit zu werden. Hier gibt es keinen Druck von unserer Seite“, so der SVG-Chefanweiser weiter.





Der 25-Jährige war in der Saison 2025/26 zunächst zur SG Tremmersdorf III/Neustadt am Kulm II gewechselt, um dort mit seinem Vater Peter gemeinsam Fußball spielen zu können. Nun kehrt er aber wieder nach Grafenwöhr zurück – zur Freude der Fans und Verantwortlichen. „Hanni“, wie er in Fußballerkreisen genannt wird, könne vor allem in der Defensive eingesetzt werden, was ihm einen hohen Stellenwert für die Mannschaft verleihe, heißt es in der Mitteilung weiter.



Johannes Kopp selbst freut sich auf seine neue, alte sportliche Heimat: „Der Kontakt zum Verein und zur Mannschaft ist auch während meiner Zeit in Tremmersdorf nie ganz abgerissen – nicht zuletzt, weil meine Freundin das Team als Physiotherapeutin unterstützt. Jetzt liegt aber mein voller Fokus erst einmal darauf, wieder vollständig fit zu werden, um dann meinen Beitrag zum sportlichen Erfolg der Mannschaft zu beizusteuern.“