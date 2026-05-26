Johannes Ernst: Nach zwei Kreuzbandrissen der Held von Pampow

Die Auszeichnung zum FuPa-Spieler der Woche in Mecklenburg-Vorpommern kam für den Angreifer völlig unvorhergesehen. Nach einer leidenschaftlichen Leistung auf dem Rasen steht er nun im Rampenlicht der Verbandsliga, bleibt dabei jedoch vollkommen bodenständig. Überwältigt von der Ehrung gab der Routinier einen Einblick in seine Gefühlswelt: „Nee, damit habe ich absolut nicht gerechnet. Die Überraschung ist riesig und ich freue mich natürlich sehr über die Auszeichnung!“

Trotz seines spielentscheidenden Doppelpacks stellt sich der 32-Jährige bedingungslos in den Dienst der Mannschaft. Für ihn hat persönliche Herrlichkeit keinen Wert, wenn das Ergebnis der Mannschaft nicht stimmt. Seine teamorientierte Einstellung zu Torerfolgen untermauert er mit den Worten: „Das ist mir grundsätzlich egal. Ich habe nicht unbedingt ein Lieblingstor. Am Ende ist wichtig, dass es gut für die Mannschaft ist und wir das Spiel gewinnen.“

Der jüngste 2:1-Auswärtserfolg beim Güstrower SC verlangte der Mannschaft alles ab. Es war ein emotionales Spiel, das erst in der zweiten Halbzeit durch taktische Disziplin und intensiven Kampfgeist eine glückliche Wendung nahm. Ernst, der beide Treffer für sein Team erzielte, schilderte die packenden 90 Minuten: „In der ersten Halbzeit lief es noch nicht allzu gut, aber wir haben uns immer besser reingefunden. In der zweiten Halbzeit standen wir dann kompakter, haben die Räume eng gemacht und die Zweikämpfe vernünftig geführt. Durch ein paar gut ausgespielte Konter haben wir am Ende auch verdient gewonnen.“

Heimatgefühl und Geborgenheit beim MSV Pampow

Die Verbundenheit zu seinen Farben ist für den Stürmer eine echte Herzensangelegenheit. Beim MSV Pampow hat der Offensivmann weit mehr als nur eine sportliche Station gefunden – er hat ein Zuhause gefunden, das ihm Rückhalt und Lebensfreude schenkt. Voller Emotionen beschreibt er das Vereinsklima, das ihn jede Woche aufs Neue beflügelt: „Pampow ist einfach ein extrem familiärer Verein. Wir haben untereinander super viel Spaß, die Grundstimmung ist klasse und der MSV fühlt sich im Endeffekt an wie eine große Familie.“

"Eine geile Truppe" und ein globales Vorbild

In einer Mannschaft, die so eng zusammengeschweißt ist, verbietet es seine Loyalität, einzelne Spieler hervorzuheben. Stattdessen schwärmt er von der Kabine, blickt für fußballerische Inspiration aber auch auf die Weltbühne zu einem überragenden Strategen. Ernst erklärt: „Im Team direkt nicht, wir sind als Mannschaft einfach eine geile Truppe und das macht am meisten Spaß. Bei den Profis ist es Kevin De Bruyne – er ist ein überragender Spieler, hat eine Wahnsinns-Übersicht und spielt einfach extrem guten Fußball.“

Die Berufung im Sturmzentrum

Auf dem Spielfeld gibt es für den erfahrenen Angreifer seit einem Jahrzehnt keine Zweifel über seine wahre Bestimmung. Im Sturm hat er seine Erfüllung gefunden, um dem Club in den entscheidenden Momenten zu helfen. Er betont seine tiefe Verwurzelung in dieser Rolle: „Logischerweise spiele ich am liebsten im Sturm. Auf der Position spiele ich gefühlt schon die letzten zehn Jahre, dort fühle ich mich einfach am wohlsten und kann der Mannschaft am meisten weiterhelfen.“

Der Kampf gegen den Abstieg

Aktuell rangiert der Verein auf dem zwölften Tabellenplatz, doch die jüngste Formkurve gibt Anlass zu großer Hoffnung und entfacht neuen Ehrgeiz für die verbleibenden Wochen der Saison. Die Mannschaft will sich belohnen. „Nach den letzten fünf guten Spielen wollen wir genau so weitermachen und schauen, was nach oben hin noch möglich ist. Unser wichtigstes Ziel ist es aber auf jeden Fall, so schnell wie möglich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben“, gibt er die klare Marschroute vor.

Die Sehnsucht nach Gesundheit und Spielfreude

Hinter dem sportlichen Erfolg liegt ein langer, schmerzhafter Weg, gezeichnet von Rückschlägen. Nach zwei erlittenen Kreuzbandrissen grenzt es an ein Wunder, dass er wieder auf diesem Niveau agiert. Seine Wünsche für die Zukunft sind von Demut geprägt: „Nach meinen zwei Kreuzbandrissen ist das Wichtigste für mich ganz klar, verletzungsfrei zu bleiben. Ich will einfach fit bleiben und Spaß am Fußball haben – das steht für mich an oberster Stelle.“

Ruhepole und Streicheleinheiten für die Seele

Um auf dem Platz diese enorme Energie freizusetzen, sucht der Torschütze abseits des Flutlichts die Ruhe und die Nähe zu den wichtigsten Menschen in seinem Leben. Spezielle Hobbys braucht er nicht, um seine Batterien wieder aufzuladen. Er verrät: „Ein spezielles Hobby habe ich gar nicht. Außerhalb des Fußballs geht es mir vor allem darum, zu entspannen und Zeit mit meiner Familie und Freunden zu verbringen – einfach alles, was der Seele guttut.“

Das größte Glück in der einjährigen Elternzeit

Das Leben des Angreifers ist derzeit von einem Wandel geprägt. Beruflich ist er als gelernter Industriemechaniker tätig, doch die Werkshalle hat er vorübergehend gegen das heimische Kinderzimmer eingetauscht, um eine ganz neue Verantwortung zu übernehmen. „Ich bin gelernter Industriemechaniker. Da ich gerade Papa geworden bin, bin ich aktuell für ein Jahr in Elternzeit. Danach geht es dann ganz normal im alten Job weiter“, erklärt der frischgebackene Vater über seinen Lebensweg.