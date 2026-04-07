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Ligabericht
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Johannes Burk wird neuer Trainer der SG Hörlen/Lixfeld
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Als Spieler wurde er mit Waldgirmes und Steinbach Hessenliga-Meister, seit 2010 bildete er mit Felix Baum das Trainergespann des FV Breidenbach. Nun heuert er beim A-Ligisten an +++
Hinterland. Fußball-A-Ligist SG Hörlen/Lixfeld hat einen echten Transfercoup gelandet. Johannes Burk wird zur kommenden Saison Marc Steinbrenner als Trainer ablösen, der, quasi im Austausch, als neuer Coach des FV Breidenbach II antreten wird.