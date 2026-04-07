 2026-04-03T19:57:16.526Z

Ligabericht

Johannes Burk wird neuer Trainer der SG Hörlen/Lixfeld

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Als Spieler wurde er mit Waldgirmes und Steinbach Hessenliga-Meister, seit 2010 bildete er mit Felix Baum das Trainergespann des FV Breidenbach. Nun heuert er beim A-Ligisten an +++

von Redaktion · Heute, 11:35 Uhr · 0 Leser
Mit dem langjährigen Coach des FV Breidenbach hat Fußball-A-Ligist SG Hörlen/Lixfeld den gesuchten offensiven Spielertrainer gefunden. © SG Hörlen/Lixfeld
Mit dem langjährigen Coach des FV Breidenbach hat Fußball-A-Ligist SG Hörlen/Lixfeld den gesuchten offensiven Spielertrainer gefunden. © SG Hörlen/Lixfeld

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KLA BID
SG Hörlen/Lixfeld
Johannes Burk
Johannes Burk

Hinterland. Fußball-A-Ligist SG Hörlen/Lixfeld hat einen echten Transfercoup gelandet. Johannes Burk wird zur kommenden Saison Marc Steinbrenner als Trainer ablösen, der, quasi im Austausch, als neuer Coach des FV Breidenbach II antreten wird.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.