Johannes-Apotheke Interstützt Oberliga-Team

Rechtzeitig zum Saisonstart darf sich die Frauenmannschaft I über eine wertvolle Jnterstützung freuen: Tobias Hoops von der Johannes-Apotheke in Freren stellte dem Team umfangreiche Materialien zur Behandlung von Sportverletzungen zur Verfügung.
Von Verbandsmaterial über Tapes und Kühlkompressen bis hin zu Blasenpflastern - der port-Sanitätskoffer ist damit bestens wieder ausgestattet und für die kommende Spielzeit einsatzbereit.
Im Namen der gesamten Mannschaft bedankte sich Anne Egbers herzlich bei Tobias Hoops für die tolle Unterstützung!