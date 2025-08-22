 2025-08-21T14:07:42.707Z

Foto: SV Heidekraut Andervenne

Johannes-Apotheke Interstützt Oberliga-Team

Fr.-Oberliga NS West
Andervenne
Anne Egbers
Anne Egbers

Rechtzeitig zum Saisonstart darf sich die Frauenmannschaft I über eine wertvolle Jnterstützung freuen: Tobias Hoops von der Johannes-Apotheke in Freren stellte dem Team umfangreiche Materialien zur Behandlung von Sportverletzungen zur Verfügung.

Von Verbandsmaterial über Tapes und Kühlkompressen bis hin zu Blasenpflastern - der port-Sanitätskoffer ist damit bestens wieder ausgestattet und für die kommende Spielzeit einsatzbereit.

Im Namen der gesamten Mannschaft bedankte sich Anne Egbers herzlich bei Tobias Hoops für die tolle Unterstützung!

