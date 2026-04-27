Johann Leis rettet dem TSV Benediktbeuern in letzter Sekunde einen Punkt

Der TSV Benediktbeuern hat sich im Derby mit 3:3 von den SF Bichl getrennt. – Foto: IMAGO/Udo Herrmann

TSV Benediktbeuern - SF Bichl 3:3 (1:1) – Mit dem Punktgewinn vor 400 Zuschauern bewahrten Klosterdörfler den Anschluss ans Tabellenmittelfeld, doch Coach Kevin Höcherl meinte: „Ein Ergebnis mit dem wir nicht zufrieden sein können, da hätten wir mehr machen können.“ Letztlich war das Remis für die Hausherren aber recht glücklich, gelang Johann Leis der Ausgleich immerhin erst in der Schlussminute. Wovon Gästetrainer Christian Strobl natürlich auch nicht sonderlich begeistert war: „Wir haben uns den Ausgleich zu einem total bitteren Zeitpunkt eingefangen. Insgesamt gesehen geht das Unentschieden aber schon in Ordnung.“

Seine Mannschaft hatte pfiffiger begonnen und mehr vom Spiel. Mit zunehmender Dauer gestalteten die Gastgeber das Geschehen jedoch immer ausgeglichener. Beide Teams waren vor dem gegnerischen Gehäuse allerdings etwas ideenlos. Bis schließlich Leis (33.) mit einem Schuss ins lange Eck die TSV-Führung markierte. Mit einer schönen Einzelleistung gelang Leonhard Deiser (43.) noch vor dem Seitenwechsel der Gleichstand. Gleich nach Wiederbeginn traf Jakob Heiss (48.) zum 2:1 für Benediktbeuern. Etwas übereifrig verteidigte schließlich Florian Kiefersauer gegen Tobias März, weshalb Schiedsrichter Valentin Hägl sofort auf den Elfmeterpunkt zeigte: Henrik Leying (57.) verwandelte eiskalt.