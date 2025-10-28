Johann Krautz: „Wir haben uns gegenseitig nach vorne gepusht“

Eine Auszeichnung, mit der er nicht gerechnet hat

Johann Krautz ist keiner, der sich selbst in den Mittelpunkt stellt. Als er erfährt, dass er zum FuPa-Spieler der Woche gewählt wurde, reagiert er bescheiden: „Vielen Dank für die Auszeichnung, aber ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich Spieler der Woche werde.“ Der 21-Jährige aus dem Team der SG Graustein überzeugt durch Einsatz, Leidenschaft und Bodenständigkeit – Werte, die bei ihm an erster Stelle stehen.

Beim 6:1-Heimsieg gegen den TSV Hertha Hornow zeigte Krautz eine überragende Leistung. Drei Tore steuerte er selbst bei, doch er hebt sofort den kollektiven Erfolg hervor: „Es lief alles gut, vor allem, dass wir als Team zusammen gespielt haben und uns immer nach vorne gepusht haben – gegenseitig, wie es in einem Derby sein muss.“

Derbysieg dank gemeinsamer Stärke

Das Derby gegen Hornow war für die SG Graustein mehr als nur ein Pflichtspiel. Es ging um Stolz, um Leidenschaft und um Zusammenhalt. Krautz beschreibt die Atmosphäre als intensiv: „Man hat einfach gespürt, dass jeder alles geben wollte.“ Die Mannschaft sei von Beginn an konzentriert aufgetreten und habe die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen.

Mit seinem Dreierpack wurde Krautz zum entscheidenden Faktor. Doch für ihn zählt etwas anderes mehr: das Miteinander. „Wir haben uns gegenseitig motiviert, keiner hat aufgehört zu kämpfen. So gewinnst du solche Spiele“, betont er.

„Hauptsache, der Ball ist im Tor“

Auf die Frage, wie er seine Tore am liebsten erzielt, bleibt Krautz pragmatisch. „Das ist eigentlich egal – Hauptsache ist, dass der Ball am Ende im Tor ist“, sagt er. Ob per Schuss, Kopfball oder Abstauber: Für den jungen Mittelfeldmann zählt nur das Ergebnis. Seine unaufgeregte Art und sein Fokus auf das Wesentliche machen ihn zu einem verlässlichen Leistungsträger.

Ein Verein wie eine Familie

Wenn Krautz über seinen Verein spricht, spürt man sofort seine Verbundenheit. „Das Besondere an der SG Graustein ist, dass wir alle zusammenhalten und ein großer Freundeskreis sind“, sagt er. Für ihn ist die Mannschaft mehr als nur ein Team – sie ist ein Stück Heimat.

Die Nähe untereinander, die Unterstützung auf und neben dem Platz – all das prägt die Atmosphäre im Verein. „Jeder kennt jeden, jeder hilft jedem“, beschreibt Krautz. „Das macht den Fußball hier aus.“

Spielintelligenz auf der Sechs

Seine bevorzugte Position hat der 21-Jährige längst gefunden: „Auf der Sechs“, sagt er ohne zu zögern. Dort, im zentralen Mittelfeld, kann er das Spiel lenken, Bälle erobern und den Rhythmus vorgeben. Krautz verbindet Dynamik mit Übersicht – eine Kombination, die ihm erlaubt, sowohl defensiv Stabilität als auch offensiv Impulse zu bringen.

„Mit Max Pujo spiele ich am liebsten zusammen“

Im eigenen Team hat Krautz einen Mitspieler, mit dem er sich besonders gut versteht: „Am liebsten spiele ich immer mit Max Pujo zusammen“, verrät er. Auf dem Platz ergänzen sich die beiden perfekt, im Training spornen sie sich gegenseitig an. Diese enge Bindung zeigt, wie groß das Vertrauen innerhalb der Mannschaft ist.

Der Blick auf die Tabelle

Die SG Graustein steht aktuell auf dem vierten Tabellenplatz der 1. Kreisklasse Niederlausitz. Für Krautz und sein Team ist das ein solider Start, doch der Fokus liegt auf Beständigkeit. „Das Ziel ist wie jedes Jahr der Klassenerhalt und so viele Spiele, wie es geht zu gewinnen“, erklärt er.

Dabei will die Mannschaft nicht nur Punkte sammeln, sondern auch ihre Entwicklung fortsetzen. „Wir wissen, dass wir in jedem Spiel alles geben müssen. Wenn wir das schaffen, werden die Erfolge automatisch kommen.“

Fit bleiben – und verletzungsfrei

Für die Zukunft hat Krautz klare Prioritäten: „Fit bleiben, so weiterspielen wie bisher und am wichtigsten ist es, verletzungsfrei zu bleiben.“ Der Spaß am Fußball, die Freude am Spiel mit Freunden – das steht für ihn über allem.

Der 21-Jährige denkt nicht an große Karrieren, sondern an ehrliche Arbeit auf dem Platz: Laufbereitschaft, Zweikampfstärke, Teamgeist.

Leidenschaft ohne Ablenkung

Außer Fußball gibt es für Krautz kein anderes Hobby. „Keine“, sagt er knapp. Der Sport ist sein Lebensmittelpunkt, sein Ausgleich und seine Leidenschaft zugleich.

Ein bodenständiger Spieler mit Perspektive

Beruflich steht Krautz mit beiden Beinen fest im Leben: „Ich bin Industriemechaniker“, sagt er. Präzision, Ausdauer und Verantwortung – Eigenschaften, die auch auf dem Fußballplatz spürbar sind.

Ob im Beruf oder im Spiel: Johann Krautz gibt immer alles. Er ist kein Lautsprecher, sondern ein Spieler, der durch Leistung überzeugt. Seine Bescheidenheit, seine Entschlossenheit und sein Teamgeist machen ihn zu einem Vorbild für viele.

„Wir haben uns gegenseitig nach vorne gepusht“, sagt er über den Derbysieg. Ein Satz, der zeigt, was ihn ausmacht – einer, der das Wir über das Ich stellt. Johann Krautz ist ein Spieler, der den Fußball so lebt, wie man ihn sich wünscht: ehrlich, kämpferisch und mit ganzem Herzen.