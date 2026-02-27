Johann Beuke verstärkt den TV Dinklage zur neuen Saison Torjäger aus der Bezirksliga von NK · Heute, 13:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TV Dinklage kann für die kommende Spielzeit einen weiteren Neuzugang vermelden. Johann Beuke wechselt vom SC Twistringen aus der Bezirksliga Hannover zum Landesligisten. Dort wurde er in der vergangenen Saison sogar in die Elf des Jahres gewählt. Auch beim Probetraining in Dinklage hinterließ der Mittelfeldspieler sowohl sportlich als auch menschlich einen starken Eindruck. Das gab der Verein via Instagram preis..

Wie er sich selbst auf dem Platz sieht, beschreibt Johann so:

„Ich denke, ich bin ein sehr ehrgeiziger und dynamischer Spielertyp, der es liebt das Spiel mit Technik vor sich zu haben, aber auch gezielt in die Tiefe zu gehen. Zudem denke ich, dass ich durch meine gute Ausdauer sehr gut ins neue Dinklager System passe.“ Auf den TVD aufmerksam wurde er durch bestehende Kontakte:

„Ich bin durch Fyn und Tobi auf Dinklage aufmerksam geworden. Gegen Fyn habe ich bereits 2 Saisons im Bezirk Hannover gespielt und Tobi durfte ich durch den Kontakt in Osnabrück kennenlernen.“

Für den Bezirksligisten Twistringen schoss Beuke in 45 Partien 31 Tore. In der aktuellen Saison waren es neun Tore in zwölf Partien. Auch die ersten Eindrücke vom Verein spielten eine entscheidende Rolle bei seiner Entscheidung:

„Meine erste Eindrücke vom Verein und Team haben mich sofort überzeugt. Ich habe schnell ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie im Verein gearbeitet wird und gearbeitet werden soll. Das Probetraining hat mich qualitativ und menschlich vollkommen überzeugt, sodass ich nur positive Eindrücke gewinnen konnte.