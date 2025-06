Johann Berger wechselt zum TSV Havelse

In der Regionalliga Nord kam Berger in der abgelaufenen Spielzeit auf 32 Einsätze, in denen ihm neun Tore und sieben Vorlagen gelangen. Der gebürtige Rostocker wurde in der Jugend von Hansa Rostock ausgebildet und absolvierte für die Kogge vier Spiele in der 3. Liga. Insgesamt bringt er knapp 100 Regionalligaeinsätze für Holstein Kiel II und Phönix Lübeck mit.

„Ich freue mich, dass es geklappt hat, hier beim TSV Havelse zu sein und verspüre große Vorfreude auf die Saison. Ich möchte jetzt natürlich schnell in der Mannschaft ankommen und dann gemeinsam alles geben, um unsere Ziele zu erreichen“, sagte Berger bei seiner Vorstellung.