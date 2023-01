Jogi Kehl löst Enzo Minardi als Trainer der SF Elzach-Yach ab Elztäler besetzen Traineramt im Sommer neu +++ Coach aus Hofstetten kommt

"Die Entscheidung, nach nur einer Saison und trotz sportlichen Erfolgs die Zusammenarbeit mit Enzo Minardi nicht mehr fortzusetzen, ist uns alles andere als leicht gefallen“, sagt Florian

Schätzle, der stellvertretende Spielausschussvorsitzende der Sportfreunde. „Enzo kam durchaus durch seine positive und angenehme Art und durch seine sehr gute Menschenführung sowohl beim Verein, wie auch beim Team gut an. Das hat sich sicherlich auch in der erfolgreichen Vorrunde widergespiegelt."

Der Aufsteiger von 2020 belegt im Augenblick im südbadischen Fussball-Oberhaus den sechsten Tabellenplatz und steht auch im Viertelfinale des SBFV-Rothaus-Pokals (am 25. Februar beim Oberligisten 1. FC Rielasingen-Arlen). Trotzdem habe man sich nun dafür entschieden, die kommende Saison mit einem neuen Trainer anzugehen.

"Unser absoluter Wunschtrainer"

„Mit der Verpflichtung von Jogi Kehl ist es uns gelungen, unseren absoluten Wunschtrainer zu verpflichten, den wir schon länger auf dem Schirm haben“, so der sportliche Leiter der Sportfreunde, Bernd Grunwald. Der Verein habe in den vergangenen Jahren den Weg von Jogi Kehl interessiert verfolgt und sich auch sehr intensiv mit seiner Person beschäftigt. Das daraus resultierende positive Gefühl hat sich in geführten Gesprächen gefestigt und der Verein ist nun überzeugt, den eingeschlagenen Weg von Marco Dufner und seines Nachfolgers Enzo Minardi nun optimal weitergehen zu können. „Wir gehen davon aus,

auf der Trainerposition nun eine langfristige Lösung gefunden zu haben“, so Bernd Grunwald.