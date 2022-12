Joga Bonito: Ronaldinho & Co. zaubern in der Kabine Legendäre Fußball-Werbespots: Joga Bonito, "das schöne Spiel", mit der brasilianischen Nationalmannschaft.

Bei dem Gedanken an die brasilianische Nationalmannschaft in den Nullerjahren kommen sofort Spieler wie Ronaldo, Ronaldinho, Robinho, Adriano, Roberto Carlos oder Kaka in den Sinn. Von ihnen ist der Weg nicht weit zu Joga Bonito, dem "schönen Spiel". Nike hat dazu einen Werbespot gedreht, in dem die Stars der Selecao unter den Klängen des Songs "Mas Que Nada" von Sergio Mendes beim Umziehen in der Kabine das schöne Spiel zelebrieren. Legendär.