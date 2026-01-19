"Joey Rottmann verstärkt mich auf der Trainerbank"

Wir sind mit einer neu geordneten Mannschaft in die Saison gestartet, viele A-Jugend-Spieler haben den Weg in die Aktivität gefunden und mussten sich erstmal finden. Und mein persönliches Ziel ist noch lange nicht erreicht, es Bedarf einfach mehr Zeit als ein halbes Jahr.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Fazit: Wir könnten deutlich mehr Punkte haben, aufgrund der Qualität in der Mannschaft, aber Fußball bleibt eben Fußball.

Wir sind in einer befriedigten Tabellensituation, aber ausruhen werden wir uns nicht und dürfen wir auch nicht. Wir wollen weiterhin Punkte sammeln und uns weiter nach vorne in der Tabelle bringen.

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

Ja tatsächlich gibt es eine erfreuliche Änderung im Trainerteam, der in die AH abgewanderte Joey Rottmann wird mich auf der Trainerbank unterstützen. Er ist vielleicht auch das fehlende Puzzleteil, um noch mehr Potential aus der Mannschaft heraus zu holen.

Sonst gibt es weder Ab-, noch Zugänge.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

TuS Mingolsheim ist eine Mannschaft, die sich seit Jahren punktuell verstärkt hat, aber im Kern eine sehr stabile Mannschaft ist.

Ich hoffe dennoch, dass FV Wiesental II die Meisterschaft holt (schmunzelt).

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Mehr Punkte zu holen als in der Hinrunde und eine gewisse Kontinuität rein zu bringen. Es war zwischendurch sehr schwankend. Zu Beginn der Saison haben wir sehr einfache Tore bekommen, was sich dann im Verlauf der Saison verbessert hat, aber das geht noch besser.

Und Priorität Nummer eins ist es aus den Chancen mehr Tore zu erzielen. Wir machen da vorne einfach zu wenig Tore, da muss man an der richtigen Stellschraube drehen.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Wenn alle Spieler fit sind,und wir aus dem Vollen schöpfen können, werden wir weit kommen und wir haben diese Unterschiedsspieler wie Wirtz, Musiala, die immer wieder Akzente setzen können.

Mein Topfavorit ist Frankreich, einfach seit Jahren oder gar Jahrzehnten eine überragende Mannschaft und immer wieder Top-Talente. Dazu ist es die letzte WM für Didier Deschamps, da werden sie ihm ein schönes Abschiedsgeschenk machen wollen.