Jörn „Lehrer“ Liegmann übernimmt zur neuen Saison beim SV Wahnebergen

Der SV Wahnebergen stellt zur Saison 2026/27 die Weichen neu. Ab Sommer wird Jörn „Lehrer“ Liegmann das Traineramt der 1. Herren übernehmen und künftig an der Seitenlinie des Teams der 1. Kreisklasse stehen. Das gab der SVW via Instagram bekannt.
Sein Spitzname ist in der Region längst bekannter als sein eigentlicher Name. Für viele ist er schlicht „Lehrer“ und das seit Jahren. Wer ihn kennt, weiß jedoch, dass er neben fachlicher Kompetenz vor allem durch klare Kommunikation, soziale Stärke und ein ausgeprägtes Gespür für Mannschaftsführung überzeugt.
Zuletzt war Liegmann bis zum vergangenen Sommer beim damaligen Ligagegner TSV Dauelsen tätig. Mit dem TSV schaffte er den Aufstieg in die Kreisliga und war über Jahre hinweg der Taktgeber an der Seitenlinie. Anschließend legte er eine Pause ein. „Einfach Mal nichts tun ist auch mal schön“, so seine Worte. Dass er nun nach Wahnebergen zurückkehrt, unterstreicht die besondere Bedeutung des Vereins für ihn, denn nur für wenige Klubs wäre er noch einmal auf die Trainerbank zurückgekehrt.
Der SV Wahnebergen entschied sich bewusst für eine Lösung von außerhalb. Neue Impulse, eine frische Sichtweise auf bestehende Abläufe und Strukturen sowie das Vermeiden von „Betriebsblindheit“ spielten bei der Suche eine zentrale Rolle. Mit Liegmann sieht der Verein genau diesen Ansatz umgesetzt.
Auch familiär besteht eine Verbindung nach Wahnebergen: Sein Vater war über viele Jahre als Trainer und Betreuer der Ü50-, Ü60- und Ü65-Mannschaft der SG Wahnebergen aktiv. Fußball hat in der Familie Liegmann somit eine lange Tradition.
Vor allem aber sind die Verantwortlichen überzeugt, dass Liegmann mit seiner menschlichen Art hervorragend zum Team passt. Klare Ansagen, Teamgeist und Zusammenhalt – dafür steht der neue Trainer künftig beim SV Wahnebergen.
Der SV Wahnebergen steht aktuell auf dem neunten Platz der 1. Kreisklasse. Weiter geht es für den SVW am 22.03 mit dem Heimspiel gegen den TSV Bassen.