Jörn „Lehrer“ Liegmann übernimmt zur neuen Saison beim SV Wahnebergen

– Foto: Sven Rohde

Der SV Wahnebergen stellt zur Saison 2026/27 die Weichen neu. Ab Sommer wird Jörn „Lehrer“ Liegmann das Traineramt der 1. Herren übernehmen und künftig an der Seitenlinie des Teams der 1. Kreisklasse stehen. Das gab der SVW via Instagram bekannt.

Sein Spitzname ist in der Region längst bekannter als sein eigentlicher Name. Für viele ist er schlicht „Lehrer“ und das seit Jahren. Wer ihn kennt, weiß jedoch, dass er neben fachlicher Kompetenz vor allem durch klare Kommunikation, soziale Stärke und ein ausgeprägtes Gespür für Mannschaftsführung überzeugt.

Zuletzt war Liegmann bis zum vergangenen Sommer beim damaligen Ligagegner TSV Dauelsen tätig. Mit dem TSV schaffte er den Aufstieg in die Kreisliga und war über Jahre hinweg der Taktgeber an der Seitenlinie. Anschließend legte er eine Pause ein. „Einfach Mal nichts tun ist auch mal schön“, so seine Worte. Dass er nun nach Wahnebergen zurückkehrt, unterstreicht die besondere Bedeutung des Vereins für ihn, denn nur für wenige Klubs wäre er noch einmal auf die Trainerbank zurückgekehrt.