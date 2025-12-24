Jörg Schmadtke übernimmt als Geschäftsführer Sport

– Foto: Imago

Bei Hannover 96 kommt es zum Jahreswechsel zu einer personellen Neuordnung in der Geschäftsführung. Jörg Schmadtke übernimmt zum ersten Januar zweitausendsechsundzwanzig das Amt des Geschäftsführers Sport der Hannover 96 GmbH & Co. KGaA. Der einundsechzigjährige folgt auf Marcus Mann, dessen Wunsch entsprochen wurde, sich RB Salzburg anzuschließen. Der zuständige Aufsichtsrat der Hannover 96 Management GmbH verständigte sich einstimmig auf die Abberufung Manns und die Berufung Schmadtkes. Schmadtke ist bis zum achtundzwanzigsten Februar zweitausendneunundzwanzig bestellt.

Für Schmadtke ist es eine Rückkehr an eine vertraute Adresse. Bereits von Mai 2009 bis April 2013 leitete er die sportlichen Geschicke bei Hannover 96, zunächst als Sportdirektor, später als Geschäftsführer. In seine erste Amtszeit fällt die erfolgreichste Phase der jüngeren Vereinsgeschichte, darunter der 4. Platz in der Bundesliga-Saison 2010/11 sowie zwei Teilnahmen an der Europa League. Nach seiner Zeit in Hannover war Schmadtke als Geschäftsführer beim 1. FC Köln und beim VfL Wolfsburg tätig. Zuletzt arbeitete er bis Februar 2024 als Sportdirektor des FC Liverpool. Seine Managerlaufbahn begann der ehemalige Profi bei Alemannia Aachen. Als Spieler absolvierte Schmadtke rund 350 Erst- und Zweitligapartien für Fortuna Düsseldorf und den SC Freiburg.

In der Geschäftsführung bildet Schmadtke künftig ein Duo mit Henning Bindzus, der weiterhin als kaufmännischer Geschäftsführer fungiert. Abschied nach viereinhalb Jahren