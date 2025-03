Jörg Klausmann: „Der April kann richtungsweisend werden“

Für die SG Simonswald/Obersimonswald, den Tabellendritten der Bezirksliga Freiburg, hat sich der Abstand auf den zweiten Platz nicht vergrößert: Nur ein Punkt trennt die Mannschaft von Jörg Klausmann von dem begehrten Rang, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Landesliga berechtigt. Der Trainer, der zum Saisonschluss sein Engagement bei der SG beenden wird, will mit seiner Mannschaft so lange wie oben mitmischen und tippt die Ergebnisse des 19. Spieltags.

Jörg Klausmann: Im Hinspiel haben wir mit eine der besten Saisonleistungen gezeigt. Das wollen wir gerne bestätigen. Ich rechne mit einem engen Spiel – das zeigt schon die Tabellensituation. Die Mannschaften begegnen sich auf Augenhöhe. Wir versuchen, Denzlingen auf Distanz zu halten und mit einem Sieg im Heimspiel oben an Prechtal dranzubleiben.

fupa: Herr Klausmann, am Sonntag geht es gegen den Tabellendritten FC Denzlingen II. Im Hinspiel gab es einen 4:1-Erfolg für Ihre Mannschaft. Was für ein Spiel erwarten Sie diesmal?

fupa: Der kommende Monat April wird dann für die SG richtig aufregend. Es stehen Spiele gegen fast ausschließlich Topteams an, darunter Spitzenreiter Waltershofen und der Tabellenzweite Prechtal. Dazu kommt noch das Bezirkspokal-Viertelfinale gegen Endingen. Wie kräftezehrend wird es werden?

Klausmann: Uns ist bewusst, dass der April richtungsweisend werden kann. Wenn wir gut und erfolgreich durch den April kommen, stehen uns alle Chancen offen; wenn wir Federn lassen, wird die Saison für uns am Ende eher zäh werden. Aber wir wollen erst einmal nur von Spiel zu Spiel schauen. Der Pokal etwa ist momentan noch gar nicht in den Hinterköpfen. Wir wollen einfach Woche für Woche unsere Leistung bringen und versuchen, die Spiele zu gewinnen. Das Spitzenspiel zwischen Prechtal und Waltershofen (0:1) hat uns etwas in die Karten gespielt, aber zunächst müssen wir nur auf uns blicken.

fupa: Dennoch: Die SG Simonswald/Obersimonswald steht derzeit auf dem dritten Platz, nur einen Punkt hinter Prechtal. Wie bewerten Sie die Tabellensituation?

Klausmann: Waltershofen hat mit dem Sieg in Prechtal – auch wenn sie sich das nicht ganz eingestehen wollen – einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Momentan ist Waltershofen das Maß aller Dinge. Prechtal und wir haben uns ein kleines Polster auf den vierten Platz geschaffen, aber dahinter lauern Denzlingen, St. Georgen und Emmendingen, die alle mit einem guten Lauf noch vorne hineinstoßen können. Unser Ziel ist, den Abstand nach hinten zu vergrößern und den Abstand zu den Prechtälern zu halten – und wenn möglich, an ihnen vorbeizuziehen.

Jörg Klausmanns Spieltag-Tipps:

FC Emmendingen – FC Freiburg-St. Georgen

Sonntag, 14.30 Uhr (Elzstadion Emmendingen)

Verfolgerduell! Beide Mannschaften verfügen über große spielerische Klasse. Gerade St. Georgen ist aber von der Tagesform und auch vom Personal abhängig, das zur Verfügung steht. Ich tippe auf ein 1:1.

SG Freiamt-Ottoschwanden – TuS Königschaffhausen

Sonntag, 15 Uhr (Sportplatz Freiamt)

Freiamt-Ottoschwanden hat sich in den letzten Wochen wechselhaft gezeigt: Sie haben Waltershofen geschlagen (2:0), aber gegen Prechtal verloren (0:3). Ich tippe auf einen 3:1-Heimsieg, die individuelle Klasse der Stürmer wird den Ausschlag geben. Königschaffhausen muss noch Punkte sammeln, aber in Freiamt werden sie nichts holen.

SG Simonswald/Obersimonswald – FC Denzlingen II

Sonntag, 15 Uhr (Schloßbergarena Simonswald)

Das Heimspiel wollen wir natürlich gewinnen. Wir müssen defensiv gut stehen, das wird die Basis sein.

SG Ihringen/Wasenweiler – SV Rot-Weiss Glottertal

Sonntag, 15 Uhr (Nachtwaid Ihringen)

Ihringen/Wasenweiler hat zuletzt gegen St. Georgen gepunktet (1:1), aber Glottertal hat im Moment einen starken Lauf, setzt ihn fort und gewinnt. 1:2.

SF Oberried – SV Blau-Weiß Waltershofen

Sonntag, 15 Uhr (Sportplatz Oberried)

Oberried hat in der Rückrunde ein bissel Federn gelassen und konnte die Ergebnisse der Vorrunde bisher nicht bestätigen. Waltershofen ist vor allem offensiv derzeit das Maß aller Dinge. 0:2.

TV Köndringen – SG Prechtal/Oberprechtal

Sonntag, 15 Uhr (Elzstadion Köndringen)

In Köndringen ist schwer zu spielen, der Platz ist tief, Köndringen steht tief und versucht über Konter zu kommen. Prechtal will nach der Niederlage gegen Waltershofen (0:1) wieder Punkte sammeln und wird dies auch tun. 1:2.

SC Reute – SV Biengen

Sonntag, 15.15 Uhr (Waldeckstadion Reute)

Gegen beide Mannschaften haben wir bereits gespielt. Biengen war bemüht, aber ihnen fehlt die Durchschlagskraft vorne. Reute war ähnlich, auch hier fehlte etwas die Durchschlagskraft. 2:2.

SV Au-Wittnau – FC Bad Krozingen

Sonntag, 15.30 Uhr (Burgblickarena Wittnau)

Bad Krozingen hatte eine sehr gute Vorbereitung und hat den Schwung in die Saison mitgenommen. Die Mannschaft befindet sich auf einem aufsteigenden Ast und hat das Potenzial, sich von den Abstiegsrängen zu lösen. Daher tippe ich auf einen Bad Krozinger Sieg in Wittnau. 1:3.