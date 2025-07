Jörg Heydel spricht über die Jugendarbeit des KFC Uerdingen - Teil 1

HEYDEL Der gesamte Trainings- und Spielbetrieb beider Vereine findet am Löschenhofweg statt und die Jugend wird komplett durch uns geführt. Keine Vereinsübernahme, wie man schon mal in den sozialen Medien liest, sondern zeigen, wie ein Verein funktioniert, denn das sind die stabilen Anker, die jeder Verein braucht und die der KFC seit seiner Gründung nie bedacht hat. Warum war er in den 80er Jahren denn so erfolgreich? Weil es einen Konzern gab, der für alles gesorgt hat: für die Infrastruktur, für die Spieler, für die Jugend und sogar in die Grotenburg investiert hat, obwohl es eine städtische Anlage ist. Alle haben das gerne mitgenommen. Die Zeiten haben sich aber komplett geändert. Das muss einmal in den Köpfen ankommen. Der KFC hat noch nie in Infrastruktur und noch nie in die Jugend investiert. Das muss sich grundlegend ändern.

Wie soll das aussehen?

HEYDEL Eine stabile Konstruktion kann nur sein, wenn es eine verlässliche Jugendarbeit gibt und geplant ist, wie man sie mit dem Seniorenbereich verbinden kann und nicht beide in parallelen Universen leben. Und es braucht eine Infrastruktur, die ich als Heimat empfinde und etwas dafür tue. Wir sind durchaus bereit, das zu entwickeln, aber dazu muss auch der KFC nachhaltig seine Pflichten erfüllen. Anderen Vereinen, denen wir eine vorläufige Heimat geben, bieten von vornherein ihre Mitarbeit an, um gemeinsam weiter zu kommen. Da geben wir auch Vertrauensvorschuss, andere wie der KFC müssen sich diesen eben aufgrund der Vergangenheit erst wieder verdienen.

Wo soll der Sinneswandel beim KFC herkommen?