Jörg Heydel: „Krefeld braucht den KFC Uerdingen“

„Krefeld braucht den KFC Uerdingen“ – Foto: Markus Becker

Die ereignisreichen Tage beim KFC Uerdingen gehen weiter. Am vergangenen Mittwoch das Nachholspiel in Baumberg, am Donnerstag die emotionale Veranstaltung zum 40. Jahrestag des „Wunders von der Grotenburg“ – und am Freitagabend stand dann die Mitgliederversammlung an. Gut drei Wochen nach der außerordentlichen Veranstaltung hatte der Verein nun zur ordentlichen Tagung eingeladen, erneut fand die Veranstaltung in der Visaal Event Location statt.

Bei der Versammlung am Freitag präsentierten sie sich erstmals den Mitgliedern. Wie Philipp in seiner Eröffnungsrede betonte, seien die Vorbereitung der Mitgliederversammlung und die Planung der 40-Jahre-Veranstaltung die ersten Amtshandlungen gewesen. Für die kommenden Wochen gelte es, weiter Sponsoren zu akquirieren und das Insolvenzverfahren zu Ende zu bringen.

Im Anschluss an die außerordentliche Versammlung im Februar war Norbert Philipp vom damaligen Verwaltungsrat zum neuen Vorsitzenden bestimmt worden, wenige Tage später hatte er sein Vorstandsteam vorgestellt. Fünf Personen agieren neben Philipp künftig im Vorstandsteam des KFC. Namentlich werden André Brinkhoff (Organisation), Manuel Kölker (Kommunikation), Dirk Mewesen (Finanzen), Stefan Wagner (Jugend) und Yvonne Zell (Sponsoring, Events & Hospitality) das Führungsgremium des Krefelder Vereins komplettieren.

Zudem berichtete Dirk Mewesen von der finanziellen Situation der vergangenen Jahre. So sei der Verein seit der Entschuldung 2022 nicht in der Lage gewesen, ein ausgeglichenes oder gar positives Ergebnis zu erwirtschaften. Stattdessen seien immer weitere Verbindlichkeiten dazugekommen. Diskussionen und Unstimmigkeiten kamen auf, als die ehemaligen Vorstände entlastet werden sollten. Da dem Verein dadurch kein Schaden entstehe, entschied sich keines der 121 stimmberechtigten Mitglieder dazu, dafür die Stimme abzugeben.

„Wir hoffen, dass das im Mai möglich ist“, sagte Philipp. „Wir wollen zum letzten Mal eine Insolvenz verlassen.“ Zudem stünden die Gründungen eines Wirtschafts- und Fanbeirats auf der Agenda, die jeweils beratende Funktionen einnehmen sollen. Auch eine zweite Mannschaft soll ins Leben gerufen werden, um Jugendspielern den Sprung in den Seniorenfußball zu erleichtern. Der sei aktuell aus der U19 direkt in die Oberliga zu groß.

Die Vorstände bleiben also nicht entlastet, durch das laufende Insolvenzverfahren sei das aber auch obsolet, betonte Philipp – es sei ein rein symbolischer Akt. Der Verwaltungsrat hingegen wurde mit einer Mehrheit (bei 16 Gegenstimmen und 18 Enthaltungen)entlastet.

Auf der Tagesordnung standen auch Wahlen. Für den Ehrenrat des KFC hatten sich Christoph Dahmen, Christoph Epping, Jörg Gredig (die das Mitgliederbegehren auf den Weg gebracht hatten), Michael Föllmer, Marius Savic, Frank Strater (der bereits zuletzt im Ehrenrat saß) und Christian Walter beworben – sie wurden allesamt bei acht Enthaltungen im Block in den Ehrenrat gewählt. Der neu gewählte Ehrenrat durfte danach direkt den neuen Verwaltungsrat vorschlagen.

Fünf Kandidaten hatten sich im Vorfeld dafür beworben: Tim Finke, Jörg Heydel, Eberhard Stock, Jörg Wieczorek und Christoph Pietsch. Der Ehrenrat hatte diese fünf einstimmig vorgeschlagen. Jörg Heydel, Vorsitzender des SC Krefeld 05, dementierte, dass der SC den KFC übernehmen wolle. „Krefeld braucht einen professionellen Fußballverein, das ist der KFC. Krefeld braucht den KFC Uerdingen“, sagte er in seiner Vorstellungsrede – und erntete lauten Applaus.

Mitgliedsbeiträge sollen erhöht werden

Die Mitglieder wählten bei sieben Enthaltungen den neuen Verwaltungsrat. Norbert Philipp freut sich auf die Zusammenarbeit und den kritischen Austausch, wie er betonte. Dem alten Verwaltungsrat gab er mit auf den Weg: „Jetzt seid ihr frei.“ Aufgrund der finanziell angespannten Situation des Vereins hatte sich der Vorstand im Vorfeld dazu entschlossen, „moderate Erhöhungen der Mitgliedsbeiträge“ vorzunehmen, wie Dirk Mewesen es formulierte. Die bislang letzte Erhöhung der Beiträge habe es 2011 gegeben. Der Tagesordnungspunkt fand bei den anwesenden Mitgliedern ohne große Diskussion eine Mehrheit.

Der nächste Punkt beinhaltete die Anträge, die die Mitglieder einbringen konnten. So sollte die Satzung entsprechend erweitert werden, um Kassenprüfer installieren zu können. Diese gab es beim KFC bislang nicht. Er könne es nur befürworten, dass der Verein nie wieder in finanziell schwierige Zeiten kommen wird, betonte Philipp. Der Antrag fand ebenso eine Mehrheit wie der Antrag auf Einrichtung einer Kommission, die die Vereinssatzung überarbeiten soll. Auch dies begrüßte der Vorstand ausdrücklich. „Es darf nicht mehr passieren, dass ein Vorstand alles blockieren kann“, sagte Philipp.

Gegen Ende der Veranstaltung wurden langjährige Mitglieder geehrt, manche für 20 Jahre Treue zum Verein, andere sogar für bis zu 80 Jahre. Alle werden auch zum Heimspiel gegen Dingden Anfang Mai eingeladen und sollen dann auch am Spielfeld geehrt werden. Dr. Herbert Steinhauer ,langjährigerMannschaftsarzt in Uerdingen, wurde von den Mitgliedern zum Ehrenmitglied ernannt.

Abschließend wurde in einer offenen Fragerunde unter anderem danach gefragt, ob der Klub die Regionalliga- Lizenz beantragen werde. Das bejahte Norbert Philipp, aber betonte sogleich, dass man keine unseriösen Abenteuer eingehen werde. Nur wenn alles passe – sowohl der sportliche als auch der finanzielle Rahmen – werde man den Schritt wagen. Auch nach dem Grotifanten wurde gefragt – in dieser Sache sei man in Abstimmungen. Entgegen der Absprachen sei das Kostüm aber noch nicht wieder zurückgegeben worden.