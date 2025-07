Jörg Frings wird doch nicht Lohns Trainer

Doch der 53-Jährige steht nun doch nicht zur Verfügung und sagte noch vor dem Beginn der Saisonvorbereitung ab, wie die "Eschweiler Filmpost" in ihrer Online-Ausgabe berichtet. „Der Vereinsvorsitzende Nicolas Mürkens und Thomas Balduin sind enorm engagiert. Dennoch möchte ich den Trainerposten in Lohn aufgrund der Kaderzusammenstellung nicht antreten“, begründete Frings, der 2023 den FC Eschweiler und zuletzt den VfR Linden-Neusen coachte. Das Team, mit dem die Rhenania in die Kreisliga A Düren gehen möchte, bestehe derzeit aus 18 Spielern (des Weiteren existiert wieder eine 2. Mannschaft mit Jungs der früheren A-Jugend). Von den Neuzugängen für die Erste kickten einige zuletzt unterklassig.



Rhenanias Vorsitzender Nicolas Mürkens äußert sich enttäuscht: „Erst planten wir die neue Saison gemeinsam mit Dirk Kalkbrenner, dann mit Jörg Frings, die uns beide zum jeweiligen Zeitpunkt zugesagt haben. Diese Situation in Kombination mit dem Abstieg ist alles andere als einfach. Um Spieler zu begeistern, sind zudem unsere Trainingsmöglichkeiten im Winter ein Problem, sobald unser Naturrasenplatz gesperrt ist. Hier fühlen wir uns von der Stadt nicht ausreichend bei unserer Vereinsarbeit unterstützt.“ Mürkens‘ Suche nach einem Trainer und Verstärkungen für die Mannschaft laufen auf Hochtouren, „jedoch ohne finanzielle Klimmzüge und mit Leuten, die zu uns passen.“ Bis auf Weiteres wird Thomas Balduin, der bereits spielender Co-Trainer war, als Interimstrainer fungieren.



Bemerkenswert: Mit der Entwicklung in Lohn sind drei von acht 1. Mannschaften aus Eschweiler kurz vor der Stadtmeisterschaft (28. Juli bis 3. August im Dürwißer Sportpark) und eineinhalb Monate vor dem Beginn der Meisterschaftsspiele noch ohne Cheftrainer! Denn auch die neue Nummer eins der Stadt, Bezirksliga-Aufsteiger Falke Bergrath, und der B-Liga-Absteiger Rhenania Eschweiler haben den passenden Mann bislang nicht gefunden.