Jörg Ferber: „Wollen Jupp Breuer Gefallen tun“

Nach einer alles in allem enttäuschenden Saison 2024/2025 hat sich Landesligist SC Kapellen in vielen Bereichen neu aufgestellt, im Kader gab es zum Beispiel einen größeren Umbruch. Sieben Punkte aus fünf Partien ist in der neuen Spielzeit allerdings nicht das, was sich der Verein vorgestellt hat. Vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den Aufsteiger TSV Solingen äußert sich der Sportliche Leiter Jörg Ferber zur Lage bei den Kapellenern.

Ferber Grundsätzlich gut. Es macht sich positiv bemerkbar, dass wir in der Breite besser aufgestellt sind, so können wir Ausfälle besser kompensieren als in der Vergangenheit. Ärgerlich ist aber, dass wir zwei Spiele nicht gewonnen haben, obwohl wir die bessere Mannschaft waren. Ansonsten wären wir weiter oben dran.

Ferber Damit haben wir aber sieben Punkte geholt und verloren haben wir nicht deutlich, sondern nur mit einem Tor und zwei Toren unterschied. Aber klar ist, dass wir uns etwas anderes erhofft haben als das, wo wir nun stehen.

Woran liegt das denn?

Ferber Der Umbruch im Sommer war nicht unerheblich. Hinzu kommt, dass einige Spieler in der Vorbereitung verletzt waren oder aus anderen Gründen gefehlt haben. Doch die bisherigen Spiele haben gezeigt, dass wir keine großen Baustellen haben. Wir müssen uns noch besser einspielen, die Abstimmung verbessern und vielleicht bei der Aufstellung in der Defensive mehr Kontinuität hinbekommen. Wir sind nicht 100 Prozent zufrieden, aber das Gute ist, dass wir wissen, woran es liegt und an welchen Stellschrauben wir drehen müssen.

Wie lange dauert der Prozess denn noch?

Ferber Wir wissen, dass wir das nicht mal eben so hinbekommen. Was du in der Woche trainierst, kannst du meist nicht direkt im nächsten Spiel komplett umsetzen. Das geht nur über ständige Wiederholungen. Und es ist eben noch mal komplizierter, wenn es ein Kollektiv umsetzen muss. Außerdem haben wir eine junge Mannschaft, da kommt es auch darauf an, welche Führungsspieler sich herauskristallisieren. Wir haben entsprechend Zeit eingeplant, ich bin da entspannt. Wir sind fleißig und das wird irgendwann belohnt.

Was zufrieden sind Sie mit den Zugängen?

Ferber Grundsätzlich sind wir zufrieden. Schließlich haben wir keine fertigen Regionalligaspieler geholt, sondern Spieler mit Qualität, die sich noch durchsetzen müssen. Ob das klappt, hängt von vielen Faktoren ab. Eine positive Überraschung ist der Japaner Hiroya Suguro, der aus der A-Jugend des FC Hennef kam, aber bislang alle Spiele gemacht hat.

Hat der SCK seine Ziele noch im Visier?

Ferber Auf jeden Fall, wir stehen zwar schlechter als erhofft da, haben aber auch nur drei Punkte Rückstand auf Platz zwei. Eine Endplatzierung in den Top 6 wäre gut. Ein Traum ist, ganz oben mitzuspielen. Schließlich wollen wir irgendwann unserem verstorbenen Ehrenvorsitzenden Jupp Breuer den Gefallen tun, noch mal Oberliga zu spielen.

Und was heißt das für das Spiel gegen den TSV Solingen?

Ferber Zu Hause gegen einen Aufsteiger habe wir bei unseren Zielen natürlich den Anspruch zu gewinnen. Unsere Ausfälle machen uns zwar sorgen, aber dafür haben wir uns ja personell breiter aufgestellt.