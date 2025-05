Joel Thoma wechselt zum FC Teningen

Der FC Teningen hat seinen zweiten Transfer für die kommende Spielzeit unter Dach und Fach gebracht. Wie der Verbandsligist mitteilte, habe man mit Joel Thoma "ein vielversprechendes Talent" verpflichten können. Der 19-jährige wechselt vom Ligakonkurrenten VfR Hausen nach Teningen.

In der laufenden Saison kommt der schnelle Offensivspieler, der in dieser Saison auch noch in der U19 spielberechtigt wäre, auf 29 Spiele und zwölf Torbeteiligungen (acht Tore, vier Vorlagen). Im Nachwuchsbereich war Thoma für den Freiburger FC im Einsatz. Dort konnte er unter anderem Erfahrungen in der EnBW-Oberliga sammeln und kam im FFC-Dress auch zu seinem Debüt im Aktivbereich. Seit vergangenem Sommer ist er für den VfR Hausen im Einsatz und wurde in seiner ersten Saison im Männerbereich sofort zum Stammspieler. Für den Club von der Möhlin, der noch im Abstiegskampf steckt, stellte Thoma gerade erst wieder seine Qualität unter Beweis: Zum 4:2-Sieg am Sonntag gegen den SC Durbachtal steuerte er einen Doppelpack bei.