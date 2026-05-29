Joel Schützler hat das Traineramt beim Freiburger FC II zur Verfügung gestellt. – Foto: Verein

Seine Beweggründe sind vielfältiger, auch persönlicher Natur. Unter anderem hatten die organisatorischen Schwierigkeiten viel Zeit und Energie aufgefressen. „Ich konnte kein einziges Mal mit der gleichen Mannschaft spielen, das hat mental viel gefordert“, erklärt Schützler. „Manchmal hat es sich angefühlt, als hätte ich seit einem Dreivierteljahr einen Zweitjob.“ Der Eindruck, sich mehr mit Organisationsaufgaben denn mit Trainingsinhalten zu befassen, mündete schließlich in das Gefühl, „nicht mehr etwas für die Mannschaft tun zu können“. Weiterlesen: Joel Schützler hat sich beim Freiburger FC II verabschiedet (BZ-plus)