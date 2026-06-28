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Joel Richter wechselt von Hertha BSC nach Kassel
Löwen verpflichten Joel Richter von Hertha BSC
von PM · Heute, 22:15 Uhr · 0 Leser
Joel Richter (re.) wechselt von Hertha BSC II aus Berlin nach Kassel. Im Bild mit KSV-Sportdirektor Tobias Damm (li.). – Foto: KSV Hessen Kassel e.V.
Der KSV Hessen Kassel verstärkt sich in der Offensive mit dem 27-jährigen Joel Richter. Die Löwen besetzen damit die Position auf Linksaußen mit einem erfahrenen Regionalliga-Spieler. Richter löst seinen ursprünglich bis 30.6.2027 laufenden Vertrag in Berlin auf und unterschreibt in Kassel zunächst einen Einjahresvertrag mit einer Laufzeit bis zum 30.6.2027.
KSV-Sportdirektor Tobias Damm über den Neuzugang: „Wir sind glücklich, dass wir diesen Transfer heute offiziell verkünden können. Wir haben uns intensiv um Joel bemüht, trotz noch laufenden Vertrag in Berlin, weil wir von seinen Qualitäten absolut überzeugt sind. Er bringt eine enorme Erfahrung aus der Regionalliga mit und hat dort über viele Jahre hinweg konstant auf einem hohen Niveau gespielt.“
Joel Richter zu seinem Wechsel nach Nordhessen: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen des KSV Hessen Kassel waren sehr überzeugend. Ich freue mich jetzt darauf, die Mannschaft, das nordhessische Umfeld und die Löwenfans kennenzulernen. Ich möchte mit meiner Erfahrung meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison erleben und freue mich besonders auf die ersten Spiele im Auestadion.“
Der am 3.12.1998 geborene Richter kam in der abgelaufenen Saison für die zweite Mannschaft von Hertha BSC zu 18 Einsätzen in der Regionalliga Nordost. Der offensive Linksaußen-Spieler bringt reichlich Regionalligaerfahrung mit. In der Regionalliga Nordost hat er insgesamt 119 Partien absolviert. Hinzu kommen 37 Einsätze für Borussia Mönchengladbach II in der Regionalliga West.
Auch in der Regionalliga Südwest ist Richter kein Unbekannter: In 29 Partien kam er für den VfB Stuttgart II zu Einsätzen. Auch die Erfahrung von zwei DFB-Pokalteilnahmen mit dem FC Carl-Zeiss Jena sowie zwei DFB-U19-Länderspiele bringt Joel Richter mit nach Nordhessen. Der in Rüsselsheim geborene Richter wurde in der Jugend beim 1.FSV Mainz 05 ausgebildet. Weitere Regionalligastation war der Berliner AK, bevor er über Carl-Zeiss-Jena zur U23 von Hertha BSC zurück in die Hauptstadt wechselte.