Joel Richter wechselt von Hertha BSC nach Kassel Löwen verpflichten Joel Richter von Hertha BSC von PM · Heute, 22:15 Uhr · 0 Leser

Joel Richter (re.) wechselt von Hertha BSC II aus Berlin nach Kassel. Im Bild mit KSV-Sportdirektor Tobias Damm (li.). – Foto: KSV Hessen Kassel e.V.

Der KSV Hessen Kassel verstärkt sich in der Offensive mit dem 27-jährigen Joel Richter. Die Löwen besetzen damit die Position auf Linksaußen mit einem erfahrenen Regionalliga-Spieler. Richter löst seinen ursprünglich bis 30.6.2027 laufenden Vertrag in Berlin auf und unterschreibt in Kassel zunächst einen Einjahresvertrag mit einer Laufzeit bis zum 30.6.2027.

KSV-Sportdirektor Tobias Damm über den Neuzugang: „Wir sind glücklich, dass wir diesen Transfer heute offiziell verkünden können. Wir haben uns intensiv um Joel bemüht, trotz noch laufenden Vertrag in Berlin, weil wir von seinen Qualitäten absolut überzeugt sind. Er bringt eine enorme Erfahrung aus der Regionalliga mit und hat dort über viele Jahre hinweg konstant auf einem hohen Niveau gespielt.“ Joel Richter zu seinem Wechsel nach Nordhessen: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen des KSV Hessen Kassel waren sehr überzeugend. Ich freue mich jetzt darauf, die Mannschaft, das nordhessische Umfeld und die Löwenfans kennenzulernen. Ich möchte mit meiner Erfahrung meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison erleben und freue mich besonders auf die ersten Spiele im Auestadion.“