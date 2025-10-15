Joel Plambeck führt Frechen 20 II mit lupenreinen Hattrick zum Sieg

Mit einem lupenreinen Hattrick und einer Vorlage war Joel Plambeck am vergangenen Wochenende der überragende Mann beim 4:0-Erfolg der zweiten Mannschaft von Frechen 20 gegen Ahrem. Der 21-Jährige, der auf dem Flügel zuhause ist und mit dem rechten Fuß bevorzugt spielt, studiert an der Deutschen Sporthochschule Köln. Seine Fußballkarriere begann bei der Spielvereinigung Nöthen-Pesch-Harzheim, sein Lieblingsverein ist der 1. FC Köln und als Kind war Cristiano Ronaldo sein großes Vorbild.
FuPa: Joel, du hast am Wochenende mit drei Toren und einer Vorlage geglänzt – wie hast du den Tag erlebt?
Joel Plambeck: Das war ein super wichtiges Spiel, weil wir schlecht in die Saison gestartet sind. Schon beim Aufwärmen war klar, dass jeder Bock hat. Wir haben das Spiel von Anfang an kontrolliert und als Team richtig stark gespielt. Die Tore und die Vorlage freuen mich natürlich, aber noch mehr, dass wir als Mannschaft den ersten Schritt aus der Krise gemacht haben.
FuPa: Du warst bisher nicht unbedingt als Torjäger bekannt, jetzt triffst du regelmäßig. Hat sich an deiner Position oder Spielweise etwas verändert?
Joel Plambeck: Ich würde mich selber nicht als Torjäger bezeichnen – das kann man vielleicht am Ende der Saison bewerten. Es gibt jetzt schon Spieler, die mehr als zehn Buden gemacht haben, das ist beeindruckend. An meiner Spielweise hat sich aber eigentlich nichts verändert. Ich versuche einfach jede Woche, das Beste zu geben.
FuPa: Wenn du auf die aktuelle Saison schaust – was sind deine persönlichen Ziele und wo willst du dich noch verbessern?
Joel Plambeck: Mein Ziel ist es vor allem, mich weiterzuentwickeln und besser zu werden. Ich mache das gar nicht an Toren fest. Wenn ich am Ende der Saison sagen kann, dass ich Fortschritte gemacht habe, wäre ich sehr zufrieden.
FuPa: Neben dem Feld hast du auch im Futsal auf hohem Niveau gespielt. Was nimmst du von dort mit auf den Rasen?
Joel Plambeck: Die Zeit bei den Futsal Panthers war leider nur rund sechs Monate, weil ich zu der Zeit Futsal und Fußball gleichzeitig gespielt habe – das war auf Dauer einfach zu viel. Aber man kann unglaublich viel mitnehmen. Beim Futsal spielst du ständig vier gegen vier, musst immer hellwach sein und in engen Räumen agieren. Das hat mir am meisten geholfen – in solchen Situationen schneller zu reagieren und bessere Lösungen zu finden.
FuPa: Du darfst auch immer wieder bei der ersten Mannschaft reinschnuppern. Ist das für dich der nächste Schritt in deiner Entwicklung?
Joel Plambeck: Ich finde, Frechen hat da ein super Konzept. Wenn man in der U23 gute Leistungen bringt, kann man sich für die Erste empfehlen. Ich bin erstmal dankbar, dass ich dort schon ein paar Erfahrungen sammeln, ein bisschen Spielzeit bekommen und mittrainieren durfte. Natürlich merke ich, dass mir hier und da noch etwas fehlt, aber ich arbeite viel für mich selbst und habe einfach Bock, besser zu werden. Ich denke, wenn man dranbleibt und geduldig ist, kommt der Rest von allein. Mein Ziel ist auf jeden Fall, irgendwann regelmäßig Minuten in der Mittelrheinliga zu sammeln – Schritt für Schritt.
FuPa: Mit erst 21 Jahren hast du schon einige Stationen hinter dir – von Erft 01 über Rheinbach und Deutz bis Frechen. Was war bisher dein prägendster Moment?
Joel Plambeck: Definitiv der Wechsel in der Jugend von Erft 01 zu Deutz 05. Ich komme aus Euskirchen, und das war das erste Mal, dass ich meine gewohnte Umgebung verlassen habe. Es war komplett neu, mit Spielern zusammenzuspielen, die ich nicht aus dem Umfeld oder der Schule kannte. Das war super lehrreich und hat mich auch persönlich sehr wachsen lassen.