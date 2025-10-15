– Foto: Nick Förster

Joel Plambeck führt Frechen 20 II mit lupenreinen Hattrick zum Sieg „Viel wichtiger als meine Tore ist, dass wir als Mannschaft den ersten Schritt aus der Krise gemacht haben"

Mit einem lupenreinen Hattrick und einer Vorlage war Joel Plambeck am vergangenen Wochenende der überragende Mann beim 4:0-Erfolg der zweiten Mannschaft von Frechen 20 gegen Ahrem. Der 21-Jährige, der auf dem Flügel zuhause ist und mit dem rechten Fuß bevorzugt spielt, studiert an der Deutschen Sporthochschule Köln. Seine Fußballkarriere begann bei der Spielvereinigung Nöthen-Pesch-Harzheim, sein Lieblingsverein ist der 1. FC Köln und als Kind war Cristiano Ronaldo sein großes Vorbild.

FuPa: Joel, du hast am Wochenende mit drei Toren und einer Vorlage geglänzt – wie hast du den Tag erlebt?

Joel Plambeck: Das war ein super wichtiges Spiel, weil wir schlecht in die Saison gestartet sind. Schon beim Aufwärmen war klar, dass jeder Bock hat. Wir haben das Spiel von Anfang an kontrolliert und als Team richtig stark gespielt. Die Tore und die Vorlage freuen mich natürlich, aber noch mehr, dass wir als Mannschaft den ersten Schritt aus der Krise gemacht haben. FuPa: Du warst bisher nicht unbedingt als Torjäger bekannt, jetzt triffst du regelmäßig. Hat sich an deiner Position oder Spielweise etwas verändert?

Joel Plambeck: Ich würde mich selber nicht als Torjäger bezeichnen – das kann man vielleicht am Ende der Saison bewerten. Es gibt jetzt schon Spieler, die mehr als zehn Buden gemacht haben, das ist beeindruckend. An meiner Spielweise hat sich aber eigentlich nichts verändert. Ich versuche einfach jede Woche, das Beste zu geben.

Gleich schlägt es ein: Joel Plambeck umkurvt den Keeper. – Foto: Nick Förster

FuPa: Wenn du auf die aktuelle Saison schaust – was sind deine persönlichen Ziele und wo willst du dich noch verbessern?

Joel Plambeck: Mein Ziel ist es vor allem, mich weiterzuentwickeln und besser zu werden. Ich mache das gar nicht an Toren fest. Wenn ich am Ende der Saison sagen kann, dass ich Fortschritte gemacht habe, wäre ich sehr zufrieden.