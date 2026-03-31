🖤❤️ Joel Mundt verstärkt das Mittelfeld der Victoria

Mit Joel Mundt hat der FC Victoria Pier-Schophoven einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/2027 vorgestellt. Der 21-Jährige soll künftig das Mittelfeld der Schwarz-Roten verstärken und dort für zusätzliche Optionen sorgen.
Joel bringt mit 185 cm, seinem rechten Fuß und einem klaren Profil im Zentrum gute Voraussetzungen für seine neue Aufgabe mit.
In seiner fußballerischen Entwicklung war er einige Jahre in Arnoldsweiler aktiv und sammelte anschließend erste Erfahrungen im Seniorenbereich bei SW Düren. Nun will er den nächsten Schritt gehen.
Für die Victoria ist Joel ein Spieler, der mit Präsenz, Entwicklungspotenzial und Einsatzfreude gut in den eingeschlagenen Weg passt. Er erweitert die Möglichkeiten im Mittelfeld und ist ein weiterer Baustein für eine ambitionierte und schlagkräftige Mannschaft 2026/2027.
📸 Auf dem Foto:
v. l. n. r.: Joel Mundt, Geschäftsführer Hagen Freialdenhoven
Du willst bei uns als Spieler einsteigen oder unser Team als Betreuer unterstützen?
📩 join@victoria-pier.de | 📸 https://www.instagram.com/fc.victoria.pier.schophoven/ | 👍 https://www.facebook.com/FC.Victoria.Pier.1910.Schophoven