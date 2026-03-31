🖤❤️ Joel Mundt verstärkt das Mittelfeld der Victoria

Mit Joel Mundt hat der FC Victoria Pier-Schophoven einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/2027 vorgestellt. Der 21-Jährige soll künftig das Mittelfeld der Schwarz-Roten verstärken und dort für zusätzliche Optionen sorgen.

Joel bringt mit 185 cm, seinem rechten Fuß und einem klaren Profil im Zentrum gute Voraussetzungen für seine neue Aufgabe mit.