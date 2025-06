Joel Lichtenfeld wird Co-Trainer in Schmidmühlen

„Wir wollten einen zweiten Mann ins Trainerteam dazunehmen. Mittlerweile brauchst du diesen auch, um alles lenken und die Gespräche mit den Spielern führen zu können. Joel wohnt im Nachbardorf, er und Alex kennen sich schon länger. Zudem kennt er die Liga und die Mannschaften gut, was immer positiv ist. Er wird uns auf dem Platz, im Training und in der Führung der ersten Mannschaft unterstützen“, so Abteilungsleiter Christian Hummel über die Personalie Lichtenfeld. Der 27-Jährige spielte im Herrenbereich – mit Ausnahme eines Kurzintermezzos beim FC Amberg (neun Landesliga-Einsätze) – bisher ausschließlich für den ASV Haselmühl.



Alles beim Alten bleibt hingegen bei der zweiten Mannschaft des SV Schmidmühlen, die weiterhin in der Kreisklasse Süd an den Start geht. Hummel freut sich, auch in der neuen Saison auf die Dienste von Hans Flierl bauen zu können. Aufstiegstrainer Flierl geht ins dritte Trainerjahr beim SVS II. „Wir sind froh, dass er weitermacht. Er hat einen guten Zuspruch von Mannschaft und Verein.“



Seit ein paar Jahren schickt der Vilstal-Klub sogar eine dritte Herrenmannschaft in den Spielbetrieb. Das hat Seltenheitswert in der Oberpfalz. Die Dritte war bislang eigenständig, was sich nun aber ändert. Man schließt sich mit der Zweiten des TuS Hohenburg zu einer Spielgemeinschaft zusammen. Beide Vereine hoffen auf eine gute Zusammenarbeit und einen positiven Start dieses SG-Projekts. Und darauf, Ex-Spieler möglicherweise wieder auf den Platz zurückzuführen. Unverändert bleibt die Ligazugehörigkeit (B-Klasse Süd).