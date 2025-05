Joel Jokers krönt sein Debüt mit dem Siegtreffer in der 88. Minute

Mit einem späten Treffer von Joel Jokers hat der Heeslinger SC II am Wochenende einen 3:2-Auswärtssieg beim TV Sottrum errungen. Der 18-Jährige, der erst einen Tag zuvor Geburtstag feierte, erzielte bei seinem Startelf-Debüt im Herrenbereich in der 88. Minute den entscheidenden Treffer.

Nach einem Standard fiel dem jungen Spieler der Ball im Strafraum vor die Füße – Jokers blieb cool und schob überlegt ins rechte Toreck. „Das freut mich sehr für ihn“, lobte HSC-Coach Robin Cordes seinen Debütanten. Zuvor hatte seine Mannschaft zwei Rückstände aufholen müssen. „Unterm Strich war der Sieg zwar verdient, aber auch etwas glücklich. Aber das nehmen wir gerne mit“, sagte Cordes nach der Partie zur ZEVENER ZEITUNG.

In der ersten Hälfte bestimmten die Hausherren das Geschehen. Paul Krohn scheiterte in der 17. Minute noch an HSC-Keeper Tim-Ole Steffen, doch acht Minuten später traf Torge Frese zur verdienten 1:0-Führung für den TVS. Die Heeslinger fanden erst nach dem Gegentreffer besser in die Partie, blieben im ersten Durchgang jedoch harmlos. Einzig Distanzschüsse von Lucas Meyer (35.) und Joona Hartmann (40.) sorgten für etwas Gefahr.