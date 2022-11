Jöhlingen dominant – Südstern schießt die Tore!

Nach einer blamablen Vorstellung der Sterne in Palmbach, war Wiedergutmachung angesagt beim Heimspiel gegen den FC Victoria Jöhlingen. Ab Minute 1 lassen die Sterne keinen Zweifel daran, dass es in den Zweikämpfen heute kein Zuckerschlecken für die Gäste wird. Die Fink-Elf legt aber nicht nur im Nahkampf, sondern auch Offensive los wie die Feuerwehr. Die ersten 6 Minuten gehören Özer, der in Minute drei zuerst nach einem Freistoß von Hinderer mit einem sehenswerten Fallrückzieher einnetzt, um anschließend dann einen selbstherausgeholten Elfmeter in die Maschen zu jagen.

Auch wenn der FCS-Paukenschlag erstmal schwer zu verdauen ist für Jöhlingen, finden die Gäste nach den ersten 15 Minuten immer mehr ins Spiel und zeigen, warum sie in der oberen Tabellenhälfte stehen aktuell. Viele Eckbälle und die an oder andere Halbchance lässt vermuten, dass der Anschlusstreffer in der Luft liegt. Kurz vor der Halbzeit kommt dann die Erlösung durch Friedel, der nach dem gefühlt 20. Eckball im 16er-Gewusel an den Ball kommt und rechts unten versenkt.

Unnötige Tore knapp vor der Halbzeit sind meist ein Zeichen dafür, dass sich ein Spiel drehen kann und die führende Mannschaft nervös wird. Doch das ist an diesem Sonntag nicht der Fall. Zwar bleibt Jöhlingen in Halbzeit zwei die klar spielerisch überlegene Mannschaft, kämpferisch halten die Sterne aber leidenschaftlich dagegen. Der absolute Wille, ein überragender Schlussmann Oesterle und ein wenig Glück lassen das Sterne-Tor wie vernagelt wirken für die Gäste, die immer mehr aufmachen müssen, da die Zeit im Nacken liegt.

Dann kommt die Zeit von Joker Schüssler. Wie auch schon gegen die SG Rüppurr lässt er nach seiner Einwechslung in der 54. Minute nicht lange auf ein Tor warten. Fünfzehn Minuten später klingelt es zum 3:1, als Hinderer schön durch Röder geschickt wird und butterweich auf unseren Netzer vom Dienst am langen Pfosten reinflankt. Der tut das, was der Fußballgott ihm in die Wiege gelegt hat und köpft eiskalt ins kurze Eck ein.