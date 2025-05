Joe Colletti verlässt Göppinger SV: "Hat nichts mit Abstieg zutun"

Nach dem sportlich bitteren Abstieg aus der Regionalliga Südwest verliert der 1. Göppinger SV nicht nur seine Ligazugehörigkeit, sondern auch seinen Co-Trainer: Joe Colletti verlässt den Verein. Der 40-Jährige hatte seit Saisonbeginn an der Seite von Cheftrainer Gianni Coveli gearbeitet. Dieser Schritt erfolgt vor allem, weil Colletti seine A-Lizenz weiter ins Auge fasst – und die Oberliga als Co-Trainer dafür nicht anrechenbar ist. Nun spricht er mit FuPa Württemberg über seine Entscheidung.

In einem persönlichen Abschiedsbrief wendet sich Colletti mit ehrlichen Worten an die Vereinsfamilie: „Natürlich hätten wir uns alle mehr Erfolg gewünscht. Aber: Unser Tabellenplatz spiegelt nicht unseren Einsatz, unsere Leidenschaft und unseren Zusammenhalt wider.“ Er gehe, um den nächsten Schritt zu machen – sei es als Chef- oder Co-Trainer. Entscheidend ist für ihn die Perspektive: „Ich möchte mich weiterentwickeln und meine Lizenzen.“

Die Entscheidung den Verein zu verlassen, so betont Colletti ausdrücklich, steht nicht in direktem Zusammenhang mit dem Abstieg: „Dieser Schritt ist mir alles andere als leichtgefallen – und hat auch nichts mit dem Abstieg aus der Regionalliga zu tun.“

Der Schritt, den Verein nun zu verlassen, sei auch durch formale Rahmenbedingungen beeinflusst. Die Tätigkeit als Co-Trainer in der Oberliga würde ihm nicht auf dem Weg zur A-Lizenz angerechnet. „Wenn ich einen höherklassigen Verein finde, bekomme ich mein zweites Jahr voll und kann mich auf die A-Lizenz bewerben“, erklärt Colletti gegenüber FuPa. Alternativ kommt für ihn auch ein Engagement als Cheftrainer ab Verbandsliga-Niveau infrage.

Noch hat der 40-Jährige keine neue Aufgabe angenommen, zeigt sich aber offen: „Ich bin für alles offen, auch beispielsweise im NLZ. Ich werde nicht daheim auf der Couch ab Sommer liegen“, sagt er mit einem Lächeln. Sein Traum bleibt bestehen: „Natürlich träume ich davon, mein Hobby des Trainers seins in Zukunft als Hauptberuf auszuüben.“

Eine Saison mit doppeltem Gesicht

Mit 35 Punkten aus 34 Spielen beendete Göppingen die Regionalliga-Saison auf Rang 17 und steigt damit direkt wieder in die Oberliga Baden-Württemberg ab. Die Bilanz: neun Siege, acht Remis, siebzehn Niederlagen – und einige schmerzliche Rückschläge in der Rückrunde. Colletti sieht dennoch Anlass zu Stolz: „Wir haben die Stadt und den ganzen Verein stolz gemacht. Wir waren nicht nur Mitläufer in der Liga, sondern konnten auch performen.“

Nach der Winterpause schien der GSV auf einem guten Weg: 30 Punkte hatte man nach dem 25. Spieltag, unter anderem durch den 2:0-Auswärtssieg in Kassel. Doch es folgte eine Serie von sieglosen Partien, die den positiven Trend zunichtemachte. „Die Enttäuschung ist am Ende sehr groß“, sagt Colletti im Gespräch mit FuPa Württemberg. „Aber man muss es einordnen: 14 der insgesamt 18 Mannschaften waren Profi-Teams – wir nicht.“

Für Momente der Euphorie sorgten die Siege gegen die damaligen Tabellenführer Eintracht Frankfurt II und SC Freiburg II. Umso härter traf die Mannschaft die 1:6-Niederlage gegen den FC 08 Villingen. „Das war schon ein Knackpunkt. Da hätten wir nicht verlieren dürfen“, resümiert Colletti.

In Göppingen hinterlässt Joe Colletti Spuren – nicht nur sportlich, sondern vor allem menschlich. Er geht mit Anstand, klarem Blick und dem festen Willen, weiterzuwachsen. Oder, wie er es selbst formuliert: „Diese Saison war eine große Schule des Lebens – und eine Ehre.“