Jochen Küppers: „Unsere Motivation ist ungebrochen“ Vorbericht

Fußball-Mittelrheinliga: Union Schafhausen möchte in Frechen Zählbares mitnehmen. Personell gibt es wieder mehr Möglichkeiten.

Selten hatten in vergangenen Jahren bei Spielen von Union Schafhausen Schiedsrichterentscheidungen Einfluss auf das Ergebnis genommen. Beim 1:3 des Fußball-Mittelrheinligisten gegen den Siegburger SV traf das aber zu.

Zwei sehr zweifelhafte Elfmeter zugunsten des Siegburger SV – Union-Torwart Niklas Giesen wehrte beide ab, musste beim zweiten aber den Nachschuss passieren lassen –, ein nicht gegebener „klarer Handelfmeter“, so Trainer Jochen Küppers, auf der anderen Seite waren die Aufreger.

In Rage gebracht

Siegburg war in der ersten Halbzeit spielbestimmend. Nach einer Umstellung bewegte sich Schafhausen nach der Pause auf Augenhöhe mit dem Tabellenvierten. „Mindestens ein Unentschieden“ hätte sich das Team verdient. Die Szene in der dritten Minute der Nachspielzeit brachte Jochen Küppers in Rage. Der Rückpass von der Grundlinie wurde vom grätschenden Siegburger Abwehrspieler mit der Hand geblockt, die Pfeife des Schiedsrichters schwieg.

Jochen Küppers rannte Richtung Schiedsrichterassistent, schlug sich immer wieder auf die Hand. „Das ist doch ein klares Handspiel“, bedeutete er dem Mann an der Linie. Der Schiedsrichter zeigte dem Trainer die Rote Karte. Vorher hatte er 13 Gelbe Karten und eine Gelb-Rote Karte an Spieler verteilt.

„Die Mannschaft lebt, wir geben uns nicht auf“, sagt Jochen Küppers. „Unsere Motivation ist ungebrochen.“ Neun Spiele stehen noch aus, die fünf Siege, die der Trainer im Kampf um den Klassenerhalt für nötig hält, sind noch machbar. Am Sonntag, 15.30 Uhr, besuchen die Schafhausener den Tabellenachten Frechen 20, der sich in der Tabelle jenseits von Gut und Böse bewegt und in der Rückrunde erst fünf Punkte geholt hat.

Auch hier wird die Mannschaft wieder alles geben, um Zählbares mitzunehmen. Personell hat der Trainer wieder mehr Möglichkeiten. Phillip Grüttner und Tim Scheuvens sind zurück aus dem Urlaub, Andi Seferi und Marc Hotopp haben ihre Sperre abgesessen. Fehlen werden Niklas Demming, der nach der Rotsperre letztmals aussetzen muss, und Yves Henkens (Gelb-Rot gegen Siegburg).

Nicht nur Spieler und Trainer glauben an den Klassenerhalt. „Die Euphorie im Ort ist ungebrochen“, weiß Jochen Küppers. So verfolgten wieder 500 Zuschauer die Partie gegen Siegburg. Die Unterstützung gebe auch den Spielern ein gutes Gefühl.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de