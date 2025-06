JoBi ist bereit für die neue Saison

Nächste Woche beginnt bei den Senioren der SG Johannesbrunn/Binabiburg die Vorbereitung auf die neue Saison 2025/26. Man wird mit der Ersten Mannschaft in der Kreisliga Isar/Rott und mit der Zweiten und Dritten in der Kreisklasse Pfarrkirchen an den Start gehen. Werner Wimmer wird zusammen mit Andreas Gassenhuber die Zweite Mannschaft betreuen und es wird wieder die Mission Klassenerhalt gestartet. Andreas Gassenhuber ist schon seit 15 Jahren im Trainergeschäft unter anderem war er beim FSV Landau/Isar, bei Schmatzhausen und Vilsbiburg als Seniorentrainer, sowie bei der SpVgg Landshut, in Landau und beim FC Dingolfing als Jugendtrainer tätig. Damit bringt er viel Erfahrung aus unterschiedlichen Stationen mit und wird so sicher den Spielern noch das ein oder andere zeigen können. Thomas Ostermeier wird die erste Mannschaft in dieser Saison alleine betreuen, da Johannes Schütz nochmal bei den Senioren angreifen will. Die Erste Mannschaft will in dieser Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben und Konstanz in die Spiele bringen. Das Trainerteam komplettiert Vereinsikone Michael Danner.