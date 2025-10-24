Links: Die Nummer 1 des FC Ruderting - Theresa Butscher, rechts: Die Nummer 2 des FC Ruderting - Luisa Weinhändler. – Foto: Peter Solek

Job-Sharing im Rudertinger Kasten: Zwei Nummer 1 - funktioniert das? 9. Spieltag in der Frauen-Bayernliga: Egal ob Luisa Weinhändler oder Theresa Butscher im Tor steht, Ruderting hat einen top Keeper

Sie eilen von Sieg zu Sieg. Und wie bei Spitzenmannschaften eigentlich üblich, steht zunächst einmal die treffsichere Angriffsreihe im Mittelpunkt – also allen voran Franziska Haider, Tabea Fisch und Franzika Schwaiberger. Spiele gewinnt bekanntlich die Offensive, Titel die Defensive. Und auch ganz, ganz hinten hat FC Ruderting höchste Qualität - sogar doppelt. Denn im Kasten des Bayernliga-Vizemeister betreiben Theresa Butscher und Luisa Weinhändler Job-Sharing.

Gemeinhin gelten Torhüter als Einzelkämpfer mit einem Hang zur Verrücktheit. Kommt ihnen jemand ins Gehege, dann kracht's. Sind es Gegenspieler, sowieso. Auch vor Mitspieler machen sie nicht Halt, wenn es sein muss. Und der unmittelbare Konkurrent in den eigenen Reihen wird im besten Falle mit Missachtung belohnt. Nicht so beim FC Ruderting. Dort teilen sich Theresa Butscher und Luisa Weinhändler nicht nur den Posten zwischen den Pfosten, sie sind sogar Freundinnen.

Im Zwei-Spiele-Rhythmus wechseln sich die 28-Jährige und ihre sechs Jahre jüngere Mitspielerin seit inzwischen Jahren ab. Und Trainer Florian Spiller sieht keinen Grund, daran etwas zu ändern – obwohl diese Vorgehensweise ein Kontrapunkt zur weit verbreiteten Meinung, dass sich eine Defensivreihe einspielen muss, ist. „Wir haben zwei hervorragende Torfrauen, die das mehr oder weniger selber regeln“, erklärt der 40-Jährige dazu. „In sehe in diesem regelmäßigen Wechsel kein Unruhe-Potenzial.“ Und auch die beiden Mädls sind mit ihrem Job-Sharing mehr als nur einverstanden. "Wir pushen uns gegenseitig und freuen uns ehrlich, wenn die andere eine starke Parade zeigt“, macht Luisa Weinhändler deutlich. Die beim FC Bayern München ausgebildete Torhüterin weiter: „Der regelmäßige Wechsel hält uns beide im Rhythmus und sorgt dafür, dass jeder von uns seine Qualitäten einbringen kann. Wichtig ist, dass wir uns gegenseitig voll vertrauen – und das tun wir.“

Ruderting und Hof lieferten sich in der Vergangenheit heiße Duelle auf dem Platz, aber auch um den Bayernliga-Meistertitel. – Foto: Peter Solek