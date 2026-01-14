Job mit Zukunft bei den Stadtwerken Buxtehude

Die Stadtwerke Buxtehude GmbH ist ein innovativer und zukunftsorientierter Energiedienstleister, der die Region Buxtehude mit essenziellen Versorgungsleistungen in den Bereichen Strom, Erdgas, Wasser, Wärme und Telekommunikation nachhaltig sichert. Wir sind stolz darauf, der erste Ansprechpartner für unsere Kunden zu sein und verstehen uns als regionaler Motor für eine verlässliche und moderne Infrastruktur.
Um unsere Versorgungsnetze weiter auszubauen, zu modernisieren und fit für die Herausforderungen der Energiewende zu machen, etablieren wir aktuell einen neuen Bereich Netzbau. Werden Sie Teil dieses Aufbaus und gestalten Sie aktiv mit!
Ihre Mission – Hier gestalten Sie die Infrastruktur von morgen!
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n engagierte/n
In dieser Schlüsselposition tragen Sie maßgeblich dazu bei, unsere Versorgungsnetze zu optimieren und die regionale Versorgungssicherheit langfristig zu gewährleisten. Sie sind unser Experte im Feld und begleiten Projekte von der ersten Idee bis zur finalen Umsetzung.
Ihre Aufgaben:
→ Projektierung, Konzeption & Bauüberwachung von Versorgungsnetzen nach Vorgaben der Fachabteilung
→ Ausschreibung, Vergabe & Koordination von Bauprojekten
→ Management von Wegerechten & Genehmigungen
→ Projektbegleitung inkl. Kostenkontrolle & Dokumentation
Wir bieten:
→ Unbefristete Vollzeitstelle (39 Std./Woche)
→ Vergütung nach TV-V
→ Mitgestaltung & Entwicklung im neuen Bereich
→ Gutes Betriebsklima & Work-Life-Balance
Ihr Profil:
→ Studium (Bau/Versorgungstechnik) oder Techniker / Meister mit relevanter Berufserfahrung
→ Erfahrung in Trassenplanung / Bauüberwachung
→ Führerschein Klasse B
→ Eigenverantwortung, Teamfähigkeit & Lernbereitschaft
→ Ausgeprägte Kommunikation-, Koordinations- und Organisationsfähigkeit
Interesse geweckt?
Bewerben Sie sich bis zum 14.02.2026!
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Herrn Back,
Tel. 04161-727-103
Jetzt mit nur wenigen Klicks online bewerben!
>>> https://www.stadtwerke-buxtehude.de/stadtwerke/stellenangebote