Job mit Zukunft bei den Stadtwerken Buxtehude Ihre Mission – Hier gestalten Sie die Infrastruktur von morgen!

Die Stadtwerke Buxtehude GmbH ist ein innovativer und zukunftsorientierter Energiedienstleister, der die Region Buxtehude mit essenziellen Versorgungsleistungen in den Bereichen Strom, Erdgas, Wasser, Wärme und Telekommunikation nachhaltig sichert. Wir sind stolz darauf, der erste Ansprechpartner für unsere Kunden zu sein und verstehen uns als regionaler Motor für eine verlässliche und moderne Infrastruktur.

Um unsere Versorgungsnetze weiter auszubauen, zu modernisieren und fit für die Herausforderungen der Energiewende zu machen, etablieren wir aktuell einen neuen Bereich Netzbau. Werden Sie Teil dieses Aufbaus und gestalten Sie aktiv mit! Ihre Mission – Hier gestalten Sie die Infrastruktur von morgen!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n engagierte/n Spezialist (m/w/d) für Trassenplanung und Bauüberwachung unserer Energie- & Wassernetze In dieser Schlüsselposition tragen Sie maßgeblich dazu bei, unsere Versorgungsnetze zu optimieren und die regionale Versorgungssicherheit langfristig zu gewährleisten. Sie sind unser Experte im Feld und begleiten Projekte von der ersten Idee bis zur finalen Umsetzung.