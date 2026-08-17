Job beim DFB: Ex-Profi René Müller wird den Landesligisten TuS Lohe verlassen

Der Ex-Profi mit höchster Trainerlizenz arbeitet seit dem 1. Juli in Vollzeit für den Deutschen Fußballbund (DFB). „Beides bekomme ich zeitlich nicht hin.“ – Foto: Neue Westfälische

Landesligist TuS Lohe ist auf der Suche nach einem neuen Trainer. René Müller wird den Verein verlassen, weil er beruflich einen neuen Weg geht. Der 52-jährige, ehemalige Fußballprofi mit höchster Trainerlizenz (UEFA-Pro) hat eine Festanstellung beim Deutschen Fußball (DFB) als „Individualisierter Trainerentwickler“ im Nachwuchsbereich angenommen. „Beides, Beruf und Traineramt beim TuS Lohe, bekomme ich zeitlich nicht hin. Ich würde meinen eigenen Ansprüchen und denen von Verein und Mannschaft nicht mehr gerecht werden“, sagt Müller.

Allerdings verlässt der Fußballlehrer den Verein nicht Hals über Kopf, sondern bereitet einen fließenden Übergang vor, bis ein neuer Trainer gefunden ist. Auch bei der Suche ist René Müller dem Verein behilflich. „Ich finde es unfassbar schade. Ich habe es geliebt, auf die Lohe zu fahren, um mit den Jungs zu arbeiten. Ich bin der größte Fan dieses Vereins und werde mich auch künftig am Platz sehen lassen, wenn es die Zeit zulässt“, sagt er. Das Training in dieser Woche soll Co-Trainer Dejan Simonovic leiten, beim Heimspiel am kommenden Sonntag gegen Bad Lippspringe werde er aber mit dabei sein. Die ersten beiden Saisonspiele gegen SVKT Minden (2:2) und am vergangenen Sonntag in Espelkamp (1:5) saß er auch auf der Bank. Müller: „Das passt wie die Faust aufs Auge“ René Müller ist selbstständig als Coach, Speaker und Trainer. Bis vor anderthalb Jahren arbeitete er als Entwicklungscoach im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des VfL Osnabrück. Jetzt dient er erstmalig in seiner beruflichen Karriere einem Verband. Und dann gleich dem Deutschen Fußballbund, genauer gesagt der Tochtergesellschaft DFB GmbH & Co. KG.

Die hatte anfang des Jahres eine neue Stelle in ihrer eigenen DFB-Akademie für das Projekt „Regionale Trainerentwicklung“ ausgeschrieben. „Die Stellenbeschreibung passte für zu mir wie die berühmte Faust aufs Auge. Die Tätigkeit umfasst alles, was ich bisher gemacht habe“, sagt Müller. Einem erfolgreichen Assessment-Center im Februar am DFB-Campus in Frankfurt am Main folgte ein Online-Interview und die Zusage. Seit dem 1. Juli ist René Müller nun schon beim DFB angestellt. „Eine Aufgabe, die mich mit großer Freude, Demut und Begeisterung erfüllt. Nach vielen Jahren als Spieler, Profitrainer, Nachwuchsleiter und Mental Coach, Amateurtrainer freue ich mich darauf, künftig das zu tun, was mich schon immer angetrieben hat: Trainer auf ihrem individuellen Entwicklungsweg zu begleiten. Ich glaube fest daran, dass die größten Erfolge dort entstehen, wo Fachkompetenz, Persönlichkeit und Haltung zusammenkommen.“ Lesen Sie auch: Ex-Profi René Müller coacht jetzt den Landesligisten TuS Lohe