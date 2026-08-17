Job beim DFB: Ex-Profi René Müller wird den Landesligisten TuS Lohe verlassen

Landesligist TuS Lohe ist auf der Suche nach einem neuen Trainer. René Müller wird den Verein verlassen, weil er beruflich einen neuen Weg geht. Der 52-jährige, ehemalige Fußballprofi mit höchster Trainerlizenz (UEFA-Pro) hat eine Festanstellung beim Deutschen Fußball (DFB) als „Individualisierter Trainerentwickler“ im Nachwuchsbereich angenommen. „Beides, Beruf und Traineramt beim TuS Lohe, bekomme ich zeitlich nicht hin. Ich würde meinen eigenen Ansprüchen und denen von Verein und Mannschaft nicht mehr gerecht werden“, sagt Müller.
Allerdings verlässt der Fußballlehrer den Verein nicht Hals über Kopf, sondern bereitet einen fließenden Übergang vor, bis ein neuer Trainer gefunden ist. Auch bei der Suche ist René Müller dem Verein behilflich. „Ich finde es unfassbar schade. Ich habe es geliebt, auf die Lohe zu fahren, um mit den Jungs zu arbeiten. Ich bin der größte Fan dieses Vereins und werde mich auch künftig am Platz sehen lassen, wenn es die Zeit zulässt“, sagt er. Das Training in dieser Woche soll Co-Trainer Dejan Simonovic leiten, beim Heimspiel am kommenden Sonntag gegen Bad Lippspringe werde er aber mit dabei sein. Die ersten beiden Saisonspiele gegen SVKT Minden (2:2) und am vergangenen Sonntag in Espelkamp (1:5) saß er auch auf der Bank.
René Müller ist selbstständig als Coach, Speaker und Trainer. Bis vor anderthalb Jahren arbeitete er als Entwicklungscoach im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des VfL Osnabrück. Jetzt dient er erstmalig in seiner beruflichen Karriere einem Verband. Und dann gleich dem Deutschen Fußballbund, genauer gesagt der Tochtergesellschaft DFB GmbH & Co. KG.
Die hatte anfang des Jahres eine neue Stelle in ihrer eigenen DFB-Akademie für das Projekt „Regionale Trainerentwicklung“ ausgeschrieben. „Die Stellenbeschreibung passte für zu mir wie die berühmte Faust aufs Auge. Die Tätigkeit umfasst alles, was ich bisher gemacht habe“, sagt Müller. Einem erfolgreichen Assessment-Center im Februar am DFB-Campus in Frankfurt am Main folgte ein Online-Interview und die Zusage. Seit dem 1. Juli ist René Müller nun schon beim DFB angestellt. „Eine Aufgabe, die mich mit großer Freude, Demut und Begeisterung erfüllt. Nach vielen Jahren als Spieler, Profitrainer, Nachwuchsleiter und Mental Coach, Amateurtrainer freue ich mich darauf, künftig das zu tun, was mich schon immer angetrieben hat: Trainer auf ihrem individuellen Entwicklungsweg zu begleiten. Ich glaube fest daran, dass die größten Erfolge dort entstehen, wo Fachkompetenz, Persönlichkeit und Haltung zusammenkommen.“
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Ein halbes Jahr lang sei jeder Trainerentwickler deutschlandweit für drei Vereine gleichzeitig zuständig, in denen sie jeweils zwei Jugendtrainer betreuten. Bei René Müller sind das momentan Werder Bremen, FC Hansa Rostock und SV Meppen. Die Jugendmannschaft von C bis A spielen in der Regel in den höchsten Spielklassen. René Müller besucht wochentags Trainingseinheiten und am Wochenende Spiele. Es gibt aber auch Online-Konferenzen, Präsenz-Workshops und Tagungen.
Inhaltlich müsse sich der Fußballlehrer zwar innerhalb eines standardisierten Rahmens bewegen, sei direkt vor Ort aber frei in der Gestaltung. „Ein maximal individualisiertes Trainerentwicklungsprogramm“, schwärmt Müller. Beispielsweise werden nicht nur die Spiele der Jugendmannschaften als Video aufgezeichnet, sondern auch die Ansagen des Jugendtrainers (Tonaufzeichnung). Die wertet Müller dann aus und lässt seine Erkenntnisse in die Reflexion mit einfließen. „Mein Ziel ist es nicht, fertige Antworten zu liefern, sondern Trainer dabei zu unterstützen, ihre eigenen Antworten zu finden, Potenziale sichtbar zu machen und Entwicklung nachhaltig zu gestalten“, sagt Müller. Denn Trainer entwickelten nicht nur Spieler: „Sie prägen Menschen, gestalten Mannschaften und beeinflussen die Zukunft unseres Fußballs.
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