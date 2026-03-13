Joana Bauer: "Ohne jeglichen Druck, sondern mit dem Spaß am Fußball"

– Foto: Peter Harich

Der fünfte Platz ist für Joana Bauer kein Grund zur Selbstzufriedenheit. Die Angreiferin des 1. FC Donzdorf schaut auf eine Hinrunde zurück, in der aus ihrer Sicht mehr möglich gewesen wäre – und sie formuliert das so klar, wie man es von einer Offensivspielerin erwarten darf, die seit Jahren für Torgefahr steht. „Wir haben in der Hinrunde einige Punkte liegen lassen“, sagt die 21-Jährige, vor allem auswärts habe es die Mannschaft nicht immer geschafft, „unser volles Potential auf den Platz zu bringen“. Gerade darin steckt nun der Antrieb für die zweite Saisonhälfte.

Dass Donzdorf in der Frauen-Verbandsliga Württemberg derzeit auf Rang fünf steht, ist für Bauer deshalb eher Zwischenstand als Zielmarke. Sie spricht nicht von Resignation, sondern von einer verpassten Gelegenheit – und von der Rückrunde als Korrekturphase. Donzdorf wolle an den eigenen Schwächen arbeiten, sich als Team verbessern und die Punkte holen, die in der ersten Saisonhälfte liegen geblieben seien. Es ist eine nüchterne Bestandsaufnahme, aber auch eine Kampfansage. Denn Bauer macht deutlich, dass sie in ihrer Mannschaft mehr Qualität sieht, als es die Tabelle bislang erzählt.

Bauer beschreibt sich selbst als „ehrgeizige und kämpferische Spielerin“, und diese Selbsteinschätzung passt zu ihrem Werdegang. Schon in der U17-Juniorinnen-Bundesliga machte sie beim 1. FC Donzdorf auf sich aufmerksam: 19 Tore in 11 Spielen in der Saison 2019/20 sprechen für sich. Nach einer von Unterbrechungen geprägten Zeit meldete sie sich 2023/24 eindrucksvoll zurück, als sie in der Frauen-Landesliga Württemberg in 21 Partien 27 Tore erzielte und damit entscheidenden Anteil an der Aufstiegssaison hatte. Schnell, wendig, torgefährlich – so sieht sie ihre Stärken. Doch sie betont ebenso, wie wichtig ihr die Arbeit gegen den Ball ist: defensiv mitarbeiten, anspielbar sein, präsent bleiben.

Der Weg zurück auf den Platz

Dass ihre Karriere nicht geradlinig verlaufen ist, macht ihre Geschichte umso bemerkenswerter. Zwischen Oktober 2020 und September 2023 stehen keine Einsätze – zunächst, weil in der Corona-Zeit Spiele ausfielen, dann wegen eines Risses des hinteren Kreuzbands. Bauer musste „für einen längeren Zeitraum auf den Fußball verzichten“, wie sie sagt. Gerade deshalb gewinnt ihre Rückkehr besonderes Gewicht. Sie steht nicht nur für Tore, sondern auch für Beharrlichkeit. Wer sich nach einer solchen Pause wieder in den Rhythmus des Leistungsfußballs arbeitet, hat sich jede nächste Chance hart erkämpft.

Tore ohne Rechenschieber

In der laufenden Saison hat Bauer nach neun Spielen vier Tore erzielt, nur einen weniger als in der gesamten Vorsaison, in der sie in 16 Partien auf fünf Treffer kam. Eine feste Marke setzt sie sich dennoch nicht. Zahlen sind für sie offenbar eher Folge als Leitstern. Sie wolle ihre Mannschaft „bestmöglich unterstützen, egal ob durch Tore, Vorlagen oder durch meinen Einsatz auf dem Feld“. Natürlich sei es „ein schönes Gefühl“, Tore zu schießen, sagt sie, doch wichtiger klingt bei ihr etwas anderes: noch zielstrebiger vor dem Tor zu werden und Chancen konsequenter zu nutzen. Es ist die Sprache einer Spielerin, die sich nicht auf Statistiken ausruht, sondern an Wirkung denkt.

Donzdorf als mehr als nur ein Verein

Vielleicht erklärt gerade das auch ihre enge Bindung an den 1. FC Donzdorf. Bauer spielt seit der Jugend für den Verein und spricht mit hörbarer Überzeugung über das Umfeld. Besonders sei „der starke Zusammenhalt sowohl innerhalb der Mannschaften als auch im ganzen Verein“. Dazu komme die Förderung junger Spielerinnen – ohne übermäßigen Druck, dafür „mit dem Spaß am Fußball im Vordergrund“. In den kommenden Jahren will Bauer mehr Verantwortung übernehmen, Sicherheit in ihr Spiel bringen, an Schwächen arbeiten und ihre Stärken weiter ausbauen. Es ist ein Plan, der zu ihr passt: ruhig formuliert, aber mit klarer Richtung. Und womöglich ist genau das die eigentliche Botschaft dieses Winters in Donzdorf – dass eine Angreiferin, die schon viel erlebt hat, noch längst nicht am Ende ihrer Entwicklung angekommen ist.

Bereits an diesem Wochenende startet in der Frauen-Verbandsliga Württemberg die zweite Saisonhälfte.