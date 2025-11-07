 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Franziska Lindhorst

Joachimsthal meldet sich eindrucksvoll zurück - 4:0 gegen Prenzlau

Landesklasse Nord: Die Übersicht über die Partien des 10. Spieltags

Mit einer überzeugenden Vorstellung hat der FSV Schorfheide Joachimsthal heute den 10. Spieltag der Landesklasse Nord eröffnet. Vor heimischem Publikum ließ die Mannschaft dem FSV Rot-Weiß Prenzlau keine Chance und siegte deutlich mit 4:0.

---

Heute, 19:00 Uhr
FSV Schorfheide Joachimsthal
FSV Schorfheide JoachimsthalJoachimsthal
FSV Rot-Weiß Prenzlau
FSV Rot-Weiß PrenzlauRW Prenzlau
4
0
Abpfiff

Joachimsthal erwischte einen Traumstart: Bereits in der 3. Minute brachte Lazaros Kesof seine Mannschaft in Führung. In der 24. Minute erhöhte Paul Ludwig auf 2:0 und sorgte damit schon früh für klare Verhältnisse. Nach der Pause blieb der FSV spielbestimmend und belohnte sich mit zwei weiteren Treffern: Julius Schneider traf in der 58. Minute zum 3:0, ehe Moritz Fedder nur fünf Minuten später (63.) den Endstand herstellte.

---

Morgen, 11:00 Uhr
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
SV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeAhrensfelde II
SV Blau-Weiß 90 Gartz
SV Blau-Weiß 90 GartzBW Gartz
11:00

Der Tabellenführer reist als klarer Favorit an. Blau-Weiß Gartz feierte zuletzt ein beeindruckendes 4:0 gegen Velten – Rafal Gnap erzielte dabei einen Hattrick (9., 27., 32.), Pawel Andrzejewski traf in der 70. Minute. Ahrensfelde II kassierte dagegen beim 1:5 in Klosterfelde II die achte Saisonniederlage. Zwar traf Max Herrmann (41.) für den Außenseiter, doch Pavlo Moherchuks Platzverweis (61.) brachte das Team endgültig aus dem Konzept. Für Gartz zählt nur der nächste Sieg, um an der Spitze zu bleiben – Ahrensfelde braucht ein kleines Fußballwunder.

---

Morgen, 11:45 Uhr
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896 II
FC Strausberg
FC StrausbergStrausberg
11:45

In Sachsenhausen trifft ein Verlierer des vergangenen Spieltags auf Aufstiegsambition. Der TuS 1896 II verlor zuletzt mit 0:2 in Prenzlau. Strausberg dagegen unterstrich mit dem 3:0 gegen Schönow seine Titelreife – Joel Wilhelm (26.) und Moritz Röhr (36., 66.) trafen. Mit einem Auswärtssieg will der FC vorne dranbleiben. Für die Gastgeber wäre ein Punktgewinn bereits ein Erfolgserlebnis.

---

Morgen, 14:00 Uhr
BSV Rot-Weiß Schönow
BSV Rot-Weiß SchönowBSV Schönow
SpG Lunow/Oderberg
SpG Lunow/OderbergSpG Lunow/Oderberg
14:00

In Schönow treffen zwei Teams aufeinander, die zuletzt Rückschläge hinnehmen mussten. Der BSV verlor in Strausberg mit 0:3, während die SpG Lunow/Oderberg zuhause 1:2 gegen Wriezen unterlag. Niklas Prillwitz (78.) erzielte zwar den späten Anschlusstreffer, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Beide Mannschaften wollen wieder Tritt fassen – Schönow, um den Anschluss an die Spitze zu halten, Lunow, um sich weiter im gesicherten Mittelfeld zu stabilisieren.

---

Morgen, 14:00 Uhr
FSV Blau-Weiß Wriezen
FSV Blau-Weiß WriezenBW Wriezen
SC Victoria 1914 Templin
SC Victoria 1914 TemplinSC Templin
14:00

Nach dem wichtigen 2:1-Erfolg in Lunow/Oderberg will Wriezen nachlegen. Sebastian Juhre (38.) und Friedrich Tänzer (65.) erzielten dort die Treffer. Templin spielte zuletzt 2:2 gegen Gramzow – Liam Horn (14.) und Quintin Schönherr (51.) trafen für die Gastgeber. Für beide Teams geht es um Stabilität: Wriezen kämpft um den Anschluss ans Mittelfeld, Templin möchte sich nach einem durchwachsenen Saisonstart weiter festigen.

---

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Gramzow
VfB GramzowVfB Gramzow
SG Union 1919 Klosterfelde
SG Union 1919 KlosterfeldeKlosterfelde II
14:00

In Gramzow treffen zwei formstarke Mannschaften aufeinander. Der VfB holte zuletzt ein 2:2 in Templin – Max Frenzel (36.) und Matthias Kowalski (81.) trafen für die Gäste. Klosterfelde II feierte beim 5:1 gegen Ahrensfelde II einen klaren Sieg. Willi Berg (2., 48.), Maximilian Boritzki (35.), Luc John-Poul Dräger (73.) und Morten Jechow (90.+1) waren die Torschützen. Beide Teams wollen den Aufwärtstrend bestätigen – ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.

---

Morgen, 14:00 Uhr
SC Oberhavel Velten
SC Oberhavel VeltenVelten
Birkenwerder BC 1908
Birkenwerder BC 1908Birkenwerder
14:00live

Für den SC Oberhavel Velten bietet sich die Chance auf Wiedergutmachung. Nach dem 0:4 in Gartz gilt es, wieder Stabilität zu finden. Birkenwerder dagegen reist mit breiter Brust an – der 5:2-Erfolg gegen Oberkrämer war ein Highlight der Saison. Dominic Webers (27., 49.), Patrick Materne (41.), Eric Stephan (54., Foulelfmeter) und Luca Maurice Fleck (67.) sorgten für den deutlichen Sieg. Die Gäste wollen diesen Schwung nutzen, während Velten einen Heimsieg anstrebt.

---

Morgen, 14:00 Uhr
1. SV Oberkrämer 11
1. SV Oberkrämer 11Oberkrämer
1. FV Eintracht Wandlitz
1. FV Eintracht WandlitzFV Wandlitz
14:00

Zwei Teams, die für torreiche Begegnungen stehen, treffen direkt aufeinander. Oberkrämer unterlag zuletzt überraschend mit 2:5 in Birkenwerder, trotz früher Treffer von Philip Pfefferkorn (12.) und Luca Ostendorf (45.+3). Wandlitz feierte beim 6:4 in Joachimsthal ein Offensivspektakel – Roman Schmidt (33.), Dennis Kabelitz (37., 41.), Paul Roller (44.), Tim Simon (45.+1) und Marcel Petrahn (45.+2) trafen für den FV. Beide Teams verfügen über enorme Offensivkraft, aber auch über anfällige Defensiven – Tore sind hier garantiert.

redAutor