– Foto: Franziska Lindhorst

Joachimsthal meldet sich eindrucksvoll zurück - 4:0 gegen Prenzlau Landesklasse Nord: Die Übersicht über die Partien des 10. Spieltags Verlinkte Inhalte LK Nord Brandenburg SC Templin BW Wriezen Strausberg Birkenwerder + 12 weitere

Mit einer überzeugenden Vorstellung hat der FSV Schorfheide Joachimsthal heute den 10. Spieltag der Landesklasse Nord eröffnet. Vor heimischem Publikum ließ die Mannschaft dem FSV Rot-Weiß Prenzlau keine Chance und siegte deutlich mit 4:0.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Joachimsthal erwischte einen Traumstart: Bereits in der 3. Minute brachte Lazaros Kesof seine Mannschaft in Führung. In der 24. Minute erhöhte Paul Ludwig auf 2:0 und sorgte damit schon früh für klare Verhältnisse. Nach der Pause blieb der FSV spielbestimmend und belohnte sich mit zwei weiteren Treffern: Julius Schneider traf in der 58. Minute zum 3:0, ehe Moritz Fedder nur fünf Minuten später (63.) den Endstand herstellte. ---

Der Tabellenführer reist als klarer Favorit an. Blau-Weiß Gartz feierte zuletzt ein beeindruckendes 4:0 gegen Velten – Rafal Gnap erzielte dabei einen Hattrick (9., 27., 32.), Pawel Andrzejewski traf in der 70. Minute. Ahrensfelde II kassierte dagegen beim 1:5 in Klosterfelde II die achte Saisonniederlage. Zwar traf Max Herrmann (41.) für den Außenseiter, doch Pavlo Moherchuks Platzverweis (61.) brachte das Team endgültig aus dem Konzept. Für Gartz zählt nur der nächste Sieg, um an der Spitze zu bleiben – Ahrensfelde braucht ein kleines Fußballwunder. ---

Morgen, 11:45 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 II FC Strausberg Strausberg 11:45 PUSH

In Sachsenhausen trifft ein Verlierer des vergangenen Spieltags auf Aufstiegsambition. Der TuS 1896 II verlor zuletzt mit 0:2 in Prenzlau. Strausberg dagegen unterstrich mit dem 3:0 gegen Schönow seine Titelreife – Joel Wilhelm (26.) und Moritz Röhr (36., 66.) trafen. Mit einem Auswärtssieg will der FC vorne dranbleiben. Für die Gastgeber wäre ein Punktgewinn bereits ein Erfolgserlebnis. ---

In Schönow treffen zwei Teams aufeinander, die zuletzt Rückschläge hinnehmen mussten. Der BSV verlor in Strausberg mit 0:3, während die SpG Lunow/Oderberg zuhause 1:2 gegen Wriezen unterlag. Niklas Prillwitz (78.) erzielte zwar den späten Anschlusstreffer, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Beide Mannschaften wollen wieder Tritt fassen – Schönow, um den Anschluss an die Spitze zu halten, Lunow, um sich weiter im gesicherten Mittelfeld zu stabilisieren. ---

Nach dem wichtigen 2:1-Erfolg in Lunow/Oderberg will Wriezen nachlegen. Sebastian Juhre (38.) und Friedrich Tänzer (65.) erzielten dort die Treffer. Templin spielte zuletzt 2:2 gegen Gramzow – Liam Horn (14.) und Quintin Schönherr (51.) trafen für die Gastgeber. Für beide Teams geht es um Stabilität: Wriezen kämpft um den Anschluss ans Mittelfeld, Templin möchte sich nach einem durchwachsenen Saisonstart weiter festigen. ---

Morgen, 14:00 Uhr VfB Gramzow VfB Gramzow SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde II 14:00 PUSH

In Gramzow treffen zwei formstarke Mannschaften aufeinander. Der VfB holte zuletzt ein 2:2 in Templin – Max Frenzel (36.) und Matthias Kowalski (81.) trafen für die Gäste. Klosterfelde II feierte beim 5:1 gegen Ahrensfelde II einen klaren Sieg. Willi Berg (2., 48.), Maximilian Boritzki (35.), Luc John-Poul Dräger (73.) und Morten Jechow (90.+1) waren die Torschützen. Beide Teams wollen den Aufwärtstrend bestätigen – ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten. ---

Morgen, 14:00 Uhr SC Oberhavel Velten Velten Birkenwerder BC 1908 Birkenwerder 14:00 live PUSH

Für den SC Oberhavel Velten bietet sich die Chance auf Wiedergutmachung. Nach dem 0:4 in Gartz gilt es, wieder Stabilität zu finden. Birkenwerder dagegen reist mit breiter Brust an – der 5:2-Erfolg gegen Oberkrämer war ein Highlight der Saison. Dominic Webers (27., 49.), Patrick Materne (41.), Eric Stephan (54., Foulelfmeter) und Luca Maurice Fleck (67.) sorgten für den deutlichen Sieg. Die Gäste wollen diesen Schwung nutzen, während Velten einen Heimsieg anstrebt. ---