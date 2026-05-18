Joachimsthal besiegt den FC Strausberg, der aber nun Meister ist

Ein Punkt, der für Ahrensfelde zu wenig ist. Die Hausherren gingen durch Dominic Gesierich in der 12. Minute in Führung, lagen nach dem Ausgleich von Max Meller (48.) und dem Treffer von Marlon Mörcke (84.) aber 1:2 zurück. In der 89. Minute rettete Marcel Riemer mit dem Ausgleich wenigstens einen Zähler. Ahrensfelde bleibt mit 26 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz, Birkenwerder hält mit 29 Punkten Rang 14.

Ein knappes, aber verdienstes Ergebnis für die Gastgeber. Christopher Groll traf in der 64. Minute zum einzigen Tor des Spiels und sicherte TuS Sachsenhausen drei wichtige Punkte. Schönow blieb ohne eigenen Torerfolg und rutschte auf Rang vier ab - mit 41 Punkten weiterhin im oberen Drittel, aber unter Druck. Sachsenhausen klettert mit 35 Punkten auf Platz sieben.

Die größte Überraschung des Nachmittags im Tabellenkeller: Gramzow demontierte den Tabellenzweiten Gartz mit 4:1. Julius Stephan eröffnete den Torreigen in der 15. Minute, Cedric Brandenburg glich für Gartz in der 18. Minute aus. Danach aber übernahm Gramzow die Kontrolle: Michel Sziede erhöhte in der 52. Minute, Pascal Lange traf in der 76. Minute zum 3:1, und Stephan krönte seinen Doppelpack mit dem 4:1 in der 84. Minute. Gramzow verbessert sich mit 29 Punkten auf Rang 13. Gartz fällt nach dieser Niederlage auf Platz drei zurück.

Velten ließ keine Zweifel aufkommen. Jannis Göbel traf kurz vor der Pause in der 45. Minute zur Führung. Tim Simon glich für Wandlitz in der 57. Minute aus, doch das war die letzte Gegenwehr der Gäste. Niclas Winkler (63.) und Felix Mittelstädt (80.) machten den klaren 4:1-Sieg perfekt — wobei das vierte Tor in der Torschützenliste nicht gesondert aufgeführt ist. Velten springt mit 46 Punkten auf Rang zwei und überholt damit Gartz. Wandlitz verbleibt mit 32 Punkten im Mittelfeld.

Wie im Hinspiel trennten sich Oberkrämer und Prenzlau unentschieden — erneut 1:1. Prenzlau legte durch Johannes Turner bereits in der 1. Minute vor, Philipp Jilg glich für Oberkrämer in der 28. Minute aus. Beide Teams kommen auf 32 Punkte, Prenzlau auf Rang neun, Oberkrämer auf elf. Der erhoffte Befreiungsschlag blieb für beide aus.

Das Ergebnis des Spieltags. Strausberg, die scheinbar unaufhaltsame Tabellenspitze, verlor in Joachimsthal mit 1:3. Sven Müller brachte die Gäste in der 3. Minute früh in Führung — doch Johann Wolf drehte die Partie mit seinen Treffern in der 28. und 65. Minute, ehe Max Wörpel in der 68. Minute den Endstand besorgte. Strausberg hält mit 60 Punkten die Tabellenführung, hat aber nun vier Niederlagen auf dem Konto, steht aber bereits als Meister fest.

Ein torreiches Duell mit dramatischer Wendung. Wriezen ging durch Patrick Serges Biwongo in der 19. Minute in Führung, doch Sebastian Huger antwortete für Klosterfelde mit einem Doppelschlag in der 21. und 22. Minute — innerhalb von nur 60 Sekunden drehte er die Partie. Willi Berg erhöhte in der 39. Minute auf 3:1 für die Gäste. Marian Goldbach verkürzte in der 59. Minute noch auf 2:3, doch zur Aufholjagd reichte es nicht mehr. Klosterfelde klettert auf Rang sechs mit 37 Punkten. Wriezen verharrt auf dem 15. Platz mit 26 Punkten — die Lage bleibt angespannt.

Templin revanchierte sich eindrucksvoll für die Hinspielniederlage. Jules Lennart Kurzweg brachte die Gastgeber in der 14. Minute in Führung, Quintin Schönherr legte in der 49. Minute nach, Amon Vetter erhöhte in der 63. Minute auf 3:0. Niklas Prillwitz traf in der 75. Minute nur noch zum 1:3-Endstand für Lunow/Oderberg. Templin festigt mit 38 Punkten Rang fünf. Lunow/Oderberg fällt auf Platz acht zurück und verliert die Partie gleichauf mit Sachsenhausen.

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