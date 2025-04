Joachim Schwarz verlässt die SG Quelle Fürth mit sofortiger Wirkung

Schwarz übernahm die Dambacher im Dezember 2023 in einer äußert prekären sportlichen Situation. Dank einer fulminanten Aufholjagd in der Rückrunde konnte der Klassenerhalt noch direkt geschaffen werden. Auch in dieser Saison geht es für die Mannschaft erneut um den Ligaverbleib. Mit der Niederlage am Wochenende rutschten die Quelle-Kicker auf den Relegationsplatz.

Das Ziel Klassenerhalt soll mit dem ehemaligen „Co-Trainer-Duo“ Christoph Schütz und Ahmet Kulabas gelingen.