Jo Voß trainiert zukünftig in der Kreisliga C. – Foto: SGE Bedburg-Hau

Jo Voß kehrt zu seinen Wurzeln zurück Der Trainer wird fast ein Jahr nach seinem Aus beim-Bezirksligisten SGE Bedburg-Hau in der neuen Saison wieder an der Seitenlinie stehen. Welche Aufgabe er übernimmt und mit welchen Neuzugängen er schon planen kann.

Er wurde als einer der ersten Trainer in der kurz vor dem Abschluss stehenden Fußball-Saison 2024/2025 entlassen. Die Zeit von Jo Voß an der Linie des Bezirksligisten SGE Bedburg-Hau war nach dem vierten Spieltag schon abgelaufen. Nach einem Start mit nur vier Punkten aus vier Partien zogen der Landesliga-Absteiger SGE und der Coach einen Schlussstrich. Sie beendeten die Zusammenarbeit – einvernehmlich.

Auszeit war geplant Voß war in der Relegation mit der Mannschaft in der Spielzeit zuvor sehr unglücklich aus der Landesliga abgestiegen. Die SGE hatte dabei erst in der regulären Saison und dann in der Verlängerung Chancen genug gehabt, den Abstieg im ersten Jahr nach dem Ende der Ära von Erfolgstrainer Sebastian Kaul zu vermeiden. Am Ende fehlten im entscheidenden Relegationsspiel nur ein paar Minuten zum Ligaverbleib.

Nach der Trennung kündigte Jo Voß an, erst einmal eine Auszeit als Trainer nehmen zu wollen. Die ist jetzt vorbei. Voß ist bereit für eine neue Aufgabe. Und die führt ihn zurück zu seinen fußballerischen Wurzeln. Der 33-Jährige übernimmt in der kommenden Spielzeit den SV Schottheide-Frasselt, seinen Heimatverein. Das Team kämpft in der Kreisliga C um Punkte. Jo Voß war beim SV Schottheide-Frasselt viele Jahre als Spieler in der B- und C-Liga aktiv. Und er begann dort auch seine Laufbahn als Coach. Voß war ab 2012 erst Trainer der zweiten Mannschaft und stand von 2014 bis 2016 auch beim ersten Team an der Linie. Von 2015 bis 2018 war er als B-Junioren-Coach auch für den 1. FC Kleve aktiv, ehe er eine Pause einlegte. 2023 übernahm Voß den Job beim Landesligisten SGE Bedburg-Hau. Und jetzt geht es zurück zu den Anfängen.