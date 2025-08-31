Jo Reichert: "Alle Kräfte bündeln und dann nach vorne schauen"

Seit Jahren prägt Jo Reichert als Kapitän das Gesicht des SSV Ulm 1846 Fußball. Nach einer schweren Knieverletzung fällt der 32-Jährige für lange Zeitt aus. Drei Wochen nach seiner Operation sprach er über seinen Gesundheitszustand, den schwierigen Saisonstart und die Stimmung im Umfeld.

Trotz der schwierigen Situation sucht er nach positiven Momenten: „Ich freue mich auch immer, die Heimspiele besuchen zu können und das sind eigentlich so immer die Highlights meiner Woche.“

Jo Reichert ist einer der prägenden Spieler des SSV Ulm. Doch aktuell bleibt dem Abwehrchef nur die Rolle des Beobachters. „Meine Verletzung ist jetzt eigentlich noch relativ frisch. Ich bin jetzt drei Wochen nach der OP, aber ich mache täglich Fortschritte. Aber klar ich habe noch einen ganz langen Weg vor mir. Ich habe eine schwere Knieverletzung gehabt, aber ich bin zufrieden. Ich hangel mich da durch von Tag zu Tag und bin eigentlich relativ zuversichtlich, auch zufrieden, wie alles läuft.“

Eine neue Mannschaft im Umbruch

Sportlich läuft es für den Zweitligaabsteiger bislang nicht wie erhofft. Auch gegen Mannheim blieb der erhoffte Befreiungsschlag aus. Reichert sieht die Gründe im grundlegenden Umbruch: „Man muss einfach wissen wir sind eine komplett neue Mannschaft, also ganz komplett und es war von vornherein klar, dass es Zeit braucht. Jetzt haben wir halt das Problem, dass wir nicht gut gestartet sind auch punktemässig. Wir befinden uns im Tabellenkeller und es ist keine leichte Situation, weil eine Mannschaft muss zusammenwachsen. Die braucht auch Erfolgserlebnisse um zusammenzuwachsen. Das konnten wir jetzt noch nicht erreichen und deshalb ist es gerade eine harte Zeit. Aber ich bin trotzdem zuversichtlich. Ich finde, das sind gute Jungs und wenn man ihnen die Zeit gibt, dann wird es auch noch Früchte tragen, da bin ich mir sicher.“

Erwartungsdruck und Unruhe

Die Fans tun sich schwer mit dem missglückten Start. Reichert zeigt Verständnis, mahnt aber zugleich zur Geduld: „Das Unruhe aufkommt ist ganz normal, wir sind Zweitligaabsteiger. Jetzt heißt es einfach zu analysieren an was es liegt, sich Stück für Stück, Tag für Tag weiter zu verbessern und dann wieder angreifen. Je länger man da unten reinrutscht, desto schwieriger wird es auch wieder rauszukommen. Deshalb jetzt alle Kräfte bündeln und dann nach vorne schauen und weitermachen. Bleibt jetzt auch gerade den Jungs nichts anderes übrig.“

Machtlos auf der Tribüne

Die vielleicht größte Herausforderung liegt für den Kapitän in der eigenen Untätigkeit. „Ja, das ist wirklich sehr hart. Heute war es zum ersten Mal auch ganz hart, weil ich auch das Gefühl gehabt hätte, dass ich helfen hätte können. Dann sitzt man da halt und ist machtlos und dann denkt man natürlich auch nach, dass das jetzt auch noch viele Monate so sein wird.“

Der langjährige Abwehrspieler macht keinen Hehl daraus, wie schwer ihn die Situation trifft: „Jetzt in der Situation hätte ich einfach Bock und Lust, meiner Mannschaft zu helfen, weil ich schon in meinem Leben sehr viele Tiefen durchlebt habe. Aber ich kann nichts machen, ich bin jetzt auch bald in Reha und auch noch einfach komplett weg vom Team. Es tut dann schon ein bisschen weh und ich muss jetzt einfach auch darauf vertrauen, dass alle das Beste machen, dass die Leute ihr Bestes geben für den Verein. Weil ich kann gerade ganz wenig bis gar nichts beeinflussen und es ist schon eine schwierige Situation für mich.

Jo Reichert steht symbolisch für den SSV Ulm: Identifikationsfigur, Kapitän und Kämpfer. Dass er nun von außen zusehen muss, trifft ihn doppelt hart. Gleichwohl vermittelt er Optimismus und Verlässlichkeit – Tugenden, die er in seiner Karriere immer wieder verkörpert hat.