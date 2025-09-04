"Jimmy" trifft auf Jena - Heimkehr mit Herzklopfen

Die Rollen könnten kaum klarer verteilt sein: Hier der Außenseiter aus der Landesklasse, dort der Regionalligist mit Profi-Ambitionen. Doch die Greizer haben in den vergangenen Wochen gezeigt, dass sie sich stabilisiert haben. Nach der deutlichen 0:4-Auftaktniederlage in Bad Berka steigerte sich das Team von Trainer Kevin Brettfeld spürbar. Gegen Thüringen Jena erkämpfte man ein achtbares 0:0, ehe mit dem knappen 1:0-Erfolg über Bad Lobenstein der erste Saisonsieg gelang. Mit vier Punkten und einem Torverhältnis von 1:4 rangiert Greiz derzeit im Mittelfeld der Landesklasse. Auch im Pokal setzten die Grün-Gelben bereits ein Ausrufezeichen. Gegen den eine Liga höher spielenden TSV Gera-Westvororte gelang ein verdienter 2:1-Erfolg. Über eine Stunde dominierte der 1. FC die Partie, ehe die Gäste in der Schlussphase noch einmal gefährlich wurden. Der Sieg zeigte: Greiz ist defensiv gefestigt und kann auch gegen klassenhöhere Gegner bestehen.

Ein echtes Schwergewicht



Mit dem FC Carl Zeiss Jena wartet nun allerdings ein anderes Kaliber. Die Mannschaft von Trainer Volkan Uluç hat in sechs Ligaspielen bereits zwölf Treffer erzielt und sich in der Spitzengruppe der Regionalliga Nordost etabliert. Offensivmann Alexander Prokopenko und Kapitän Nils Butzen stehen sinnbildlich für die Qualität und Erfahrung im Kader. Zudem ist Jena mit 15 Titeln der unangefochtene Rekordpokalsieger in Thüringen – die Ansprüche sind entsprechend hoch. Für den 1. FC Greiz ist die Partie dennoch ein absolutes Highlight. Trainer Brettfeld kennt den Gegner noch aus eigener Erfahrung: In der vergangenen Saison traf er mit dem VFC Plauen in der Regionalliga zweimal auf den FCC. „Damals war nichts zu holen“, erinnert er sich an das 1:4 zuhause und das 1:2 in Jena. Diesmal aber überwiegt die Vorfreude: „Für uns ist es ein Bonusspiel, wir wollen zeigen, was in uns steckt.“

Hier trägt "Jimmy" noch das Trikot des FCC.

Duell mit dem Ex-Club

Eine besondere Geschichte schreibt Stürmer James-Kevin „Jimmy“ Nahr. Er wurde bis zur U19 in Jena ausgebildet und trifft nun erstmals in einem Pflichtspiel auf seinen Ex-Club. „Das wird ein ganz besonderes Spiel für mich“, sagt der Angreifer, der in Greiz aufgrund seiner höherklassigen Erfahrung längst zu den Leistungsträgern gehört. Jimmy selbst hat sich sehr über dieses Los gefreut und spricht daher voller Freude über den kommenden Gegner: "Ich blicke mit viel Freude auf meine zehn Jahre beim FCC zurück. Dort habe ich viele tolle Menschen kennengelernt." Auch James-Kevin ist sich über die sportlichen Kräfteverhältnisse im Klaren, weiß aber auch, dass im Pokal immer alles möglich sein kann. "Jena gehört wie jedes Jahr mit den anderen beiden Regionalligisten Meuselwitz und Erfurt zu den absoluten Topfavoriten. Dennoch sieht man am Beispiel FC Bayern München, dass der Pokal andere Gesetze hat. Für viele unserer Spieler ist es sicherlich das Spiel ihres Lebens. Ich freue mich auf ein Fußballfest vor einer hoffentlich sehr guten Kulisse", blickt er freudig auf den kommenden Samstag.