Jimmy Mbiyavanga schließt sich Borussia Kalk an

Borussia Kalk hat mit Jimmy Mbiyavanga einen erfahrenen Innenverteidiger verpflichtet. Der 30-Jährige wechselt vom FC Hürth an die Riphahnstraße und soll künftig eine zentrale Rolle in der Defensive übernehmen.

Mbiyavanga bringt die Erfahrung aus nahezu zehn Jahren in der Mittelrheinliga mit, hinzu kommt eine Halbserie in der Regionalliga. „Es war einer der schwierigsten Transfers für mich persönlich – umso glücklicher bin ich, dass es am Ende geklappt hat“, erklärte der sportliche Leiter Burak Akduman.

Mbiyavanga stehe für Stabilität, Führungsstärke und eine ausgeprägte Siegermentalität, so Akduman weiter. Dass sich ein Spieler mit dieser Vita für Borussia Kalk entscheide, sei ein Beleg für die positive Entwicklung des Vereins.