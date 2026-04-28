Jil Frehse rettet Auswärtssieg von Borussias Frauen in Ingolstadt

Jil Frehse hat für Borussia Mönchengladbach getroffen. – Foto: J. Gras

Die Freude war groß nach dem Abpfiff. Und die Erleichterung spürbar, als sich die Spielerinnen nach dem 2:1-Auswärtssieg beim FC Ingolstadt in den Armen lagen. Der Erfolg brachte drei wichtige Punkte und verschaffte Borussia Mönchengladbach zunächst einen kleinen Puffer zur Abstiegszone in der 2. Bundesliga.

Der Nachmittag in Ingolstadt hätte allerdings auch anders verlaufen können. Annika Kömm brachte Ingolstadt in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. Borussias Frauen ließen sich vom frühen Rückstand jedoch nicht aus der Bahn werfen, setzten fortan eigene Akzente und wurden in der 40. Minute mit dem Ausgleich belohnt: Ingolstadt bekam den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Paula Klensmann traf mit einem Schuss von der Strafraumkante zum 1:1.

Bis zum Saisonfinale dürfte das Zittern dennoch weitergehen: Zu nah liegen die Teams von Platz neun bis Rang zwölf beisammen, dem ersten Abstiegsplatz. Borussia rangiert nun auf Platz zehn – drei Punkte vor der Abstiegszone und vor dem zweiten Team des FC Bayern.

Der zweite Durchgang begann ausgeglichen und zunächst ohne gefährliche Strafraumszenen. Dann gewann Imke Kessels im Aufbauspiel der Ingolstädterinnen den Ball, legte ihn sich auf den linken Fuß – und ihr Schuss von der Sechzehnerkante trudelte abgefälscht zur 2:1-Führung der Borussia ins Tor (58.). Der VfL hatte die Partie anschließend im Griff und ließ kaum noch Chancen der Gastgeberinnen zu.

Stattdessen ergaben sich mehrere Möglichkeiten, die Partie frühzeitig zu entscheiden. Zunächst setzte Klensmann einen Kopfball über das Tor, kurz darauf erhielt Borussia nach einem Foul von Ingolstadts Torfrau Anna-Lena Daum einen Elfmeter. Kristina Bartsch setzte den Strafstoß jedoch an den rechten Pfosten (77.).

Hektische Schlussphase

In den Schlussminuten wurde es noch einmal hektisch. Gleich dreimal kamen die Ingolstädterinnen zu guten Einschussmöglichkeiten, doch ebenso oft parierte Jil Frehse stark. Zudem klärte Elize Celissen einen Ball in letzter Sekunde auf der Linie. Mit vereinten Kräften brachten Borussias Frauen das 2:1 über die Zeit.

„Es war ein sehr intensives Spiel“, sagte Trainer Jonas Spengler. „Insgesamt war es ein verdienter Sieg für uns. Wir haben mit viel Leidenschaft gespielt und hatten Möglichkeiten, auf 3:1 zu stellen. Am Ende freue ich mich für Jil, dass sie mit tollen Paraden den Sieg für uns festgehalten hat.“

Am Sonntag, 3. Mai, empfängt Borussia um 14 Uhr Viktoria Berlin.