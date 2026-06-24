Jil Frehse: "Lob von Alex Popp erlebt man nicht alle Tage"

Jil Frehse machte eine Pause im Fußball. – Foto: Markus Verwimp

Einst spielte Jil Frehse in der Jugend von Borussia Mönchengladbach, ehe sie die Chance in der 1. Bundesliga bei Turbine Potsdam und dem MSV Duisburg ergriff. Vor zwei Jahren kehrte die Erkelenzerin zur Borussia zurück – und nimmt sich nun eine Pause vom Leistungssport. Im Interview blickt die 22-Jährige auf ihre bisherige Karriere zurück.

JIL FREHSE Für mich muss es nicht das Ende sein. Ich absolviere nun aber mein letztes Studienjahr, und es hat sich gezeigt, dass es in Kombination mit dem Fußball vorne und hinten nicht passt. Zum Ende hin war es mit den Trainingszeiten und der Uni schon sehr stressig. Im September 2027 bin ich fertig. Dann werde ich schauen, ob ich noch einmal angreife. Borussia ist mein Herzensverein. Daher tat es schon sehr weh, nun wegzugehen – gerade, wo ich die Nummer eins geworden bin und eine super Saison gespielt habe. Daher war die Entscheidung nicht einfach, aber im Endeffekt richtig.

Frau Frehse, mit dem Saisonende haben Sie Borussia Mönchengladbach verlassen, um sich Ihrer Polizeilaufbahn zu widmen. Ist das eine „Auszeit“ vom Fußball oder das Ende Ihrer Leistungssportkarriere?

FREHSE In der Klausurenphase des Studiums habe ich es tatsächlich gut hinbekommen. Schwierig wurde es während des Trainingscamps bei der Polizei. Das war ein Block von sechs Wochen in Selm, in dem ich mit einer Teamkollegin ein-, zwei- oder dreimal pro Woche hin- und hergefahren bin – 120 Kilometer pro Strecke. Wir sind dann direkt vom Dienst zum Training um 19.30 Uhr gefahren und danach wieder zurück. Vor halb zwölf war ich nie zurück in der Wohnung, und um fünf Uhr ging schon wieder der Wecker. Mein Körper ist in dieser Zeit an seine Grenzen gekommen, weshalb ich gesagt habe: ‚Okay, das geht so nicht.‘ Vor allem stehen nun im Sommer erneut vier Wochen in Selm an und von September bis Oktober noch einmal sieben Wochen.

Ist es bei Ihnen schon angekommen, dass erst einmal Stopp ist mit Fußball?

FREHSE Nee, ich glaube nicht. Also, man weiß es natürlich, und am Anfang könnte es sogar einfacher sein, weil ich weniger Stress habe. Bislang waren die Tage aber immer strukturiert: Ich kam von der Uni, habe gelernt, musste zum Training und bin ins Bett gegangen. So kenne ich meinen Alltag. Und jetzt komme ich nach Hause und habe erst einmal Ruhe und Zeit. Das ist etwas komplett Neues für mich. Darin muss ich erst meinen Rhythmus finden.

Im Sommer 2022 kam nach Ihrem ersten Seniorenjahr beim Regionalligisten Alemannia Aachen direkt Bundesligist Turbine Potsdam auf Sie zu. Wie unvermittelt kam diese Anfrage damals für Sie?

FREHSE In Aachen hatte ich eine relativ gute Saison. Ich hätte aber nie damit gerechnet, dass sich jemand aus der Bundesliga meldet. Irgendwann kam dann die Nachricht aus Potsdam. In Aachen gab es damals keinen Vertrag, und ich hatte auch keinen Berater. Zu dem Zeitpunkt habe ich nicht einmal besonders viel Frauenfußball geschaut. Alles ging relativ schnell.

Bereits am 3. Spieltag kamen Sie zu Ihrem Bundesliga-Debüt …

FREHSE Es war kurz vor der Halbzeit, in der 44. Minute oder so, und ich war schon im Kabinengang, als eine Spielerin hinterhergerannt kam: ‚Du musst ins Tor, unsere Torhüterin hat Rot bekommen.‘ Ich dachte erst, das sei ein Scherz. Aber dann hieß es: ‚Doch, doch, du musst raus.‘ Dann bin ich zurück, und der Torwarttrainer hat mir noch gesagt, in welche Ecke die Schützin schießt, denn es gab direkt Elfmeter für die Gegnerinnen. Ich habe aber überhaupt nichts mitbekommen. Auf einmal fing es auch noch in Strömen an zu regnen. Alles ganz komisch, aber irgendwie auch lustig.

Und den Elfmeter haben Sie sogar mir ihrer ersten Aktion gehalten …

FREHSE Ja, das war Wahnsinn. Ich habe hinterher zahllose Nachrichten bekommen, auch von Leuten, von denen ich lange nichts mehr gehört hatte, die es aber trotzdem mitbekommen haben.

Im nächsten Spiel standen Sie 90 Minuten gegen den damaligen Ligaprimus VfL Wolfsburg im Tor.

FREHSE Ich war ultranervös, habe mich aber auch sehr gefreut. Aus meiner Familie sind sehr viele nach Potsdam gekommen, auch meine Oma und mein Opa. Und dann dieses Spiel zu machen, einige gute Szenen zu haben und während der Partie von Alex Popp gelobt zu werden – ich glaube, das erlebt man nicht alle Tage.

Was hat Popp zu Ihnen gesagt?

FREHSE ‚Megastarkes Spiel‘ auf jeden Fall. Und ich habe einen Kopfball von ihr gehalten – da hat sie auch noch irgendwas gesagt wie: ‚Wo kommt der Fuß jetzt noch her?‘ oder so ähnlich. Das im Spiel von einer Topspielerin zu hören, ist halt schon cool.

Nach einer Saison kam die Leihe nach Duisburg – aus sportlichen Gründen?

FREHSE Es ging eher darum, dass mir meine Familie gefehlt hat. Ich war in Potsdam nicht mehr so glücklich. Ausschlaggebend für Duisburg war, dass ich einen Verein gesucht habe, der mich näher an mein Zuhause bringt. Und ich durfte nicht zu einem Zweitligisten, weil Potsdam nach dem Abstieg ebenfalls in der zweiten Liga gespielt hat. Sonst wäre ich vielleicht schon früher nach Gladbach gewechselt. Deshalb fiel die Wahl auf Duisburg, damals noch Bundesligist. Mir war aber von vornherein klar, dass ich in Duisburg nicht an Ena Mahmutovic (heute Torhüterin bei Bayern München und im Nationalteam, Anm. d. Red.) vorbeikomme. Mich mit ihr zu messen, war aber ein Top-Training für mich.

Bei Duisburg bestritten Sie in der Saison nur ein Spiel. Wie schnell hat sich die Rückkehr zur Borussia ergeben?

FREHSE Ich hatte mit Jonas (Spengler, Trainer, Anm. d. Red.) schon vor meiner Leihe nach Duisburg Kontakt. Und nach dem Ende in Potsdam war für mich eigentlich klar: Ich gehe zurück nach Gladbach. Allerdings kamen zwischendurch noch ein paar andere Angebote – ich war bei Eintracht Frankfurt im Probetraining, und Hoffenheim wollte mich als dritte Torhüterin haben. Da war ich schon etwas zwiegespalten. Am Ende hat aber mein Herz gesagt: ‚Bevor ich wieder nur auf der Bank sitze, gehe ich dahin, wo ich mich wohlfühle.‘

Welches Spiel aus den vergangenen Jahren kommt Ihnen als Highlight direkt vor Augen?

FREHSE Bei Borussia auf jeden Fall das DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Köln, in dem wir es bis ins Elfmeterschießen geschafft und das Spiel dann gewonnen haben. Ich habe dabei auch einen Elfmeter gehalten – nachdem, glaube ich, auf jeder Seite neun Elfmeter reingegangen waren. Das Spiel ging wirklich an die Nerven. Natürlich muss ich aber auch mein Startelfdebüt in Potsdam gegen Wolfsburg nennen. Davon schaue ich mir immer noch gern Paraden an und denke: ‚Du hast echt gegen Jule Brand oder Alex Popp Top-Bälle gehalten.’ Das ist schon cool.

Und das Pokalviertelfinale mit Borussia gegen den Hamburger SV im Volksparkstadion?

FREHSE Das Spiel war von uns halt Mist, die Atmosphäre dafür super. Wenn man vor dem Spiel zum warm machen ins Stadion hinausläuft und zum ersten Mal in seinem Leben ausgebuht wird – ja, das ist auch ein Spiel, das in Erinnerung bleibt. Nur das Ergebnis hat nicht gestimmt (0:2, Anm. d. Red.).

Sie haben es bereits angesprochen: Sie arbeiten aktuell auf eine Polizeilaufbahn hin. Wie kam es dazu?

FREHSE Die Polizei hatte ich schon länger im Kopf. Ich wusste nur nie, wie ich das wirklich umsetzen kann. Als ich bei Borussia angefangen habe, habe ich mich einfach beworben. Dann kamen die ganzen Vortests – und ich bekam den Studienplatz. Bei Borussia habe ich im August 2024 angefangen, das Polizeistudium begann dann einen Monat später. Und bislang war es die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können.

Wenn das Polizeistudium fertig ist: Sehen Sie eine Perspektive, noch einmal zurückzukehren in die 2. Bundesliga oder höher?

FREHSE Es muss mit dem Arbeitgeber passen. Es gibt zum Beispiel Möglichkeiten, in Teilzeit zu arbeiten. Das geht zumindest in anderen Bundesländern. Ich kann aber noch nicht sagen, ob ich das möchte. Aber grundsätzlich schließe ich keine Option aus. Ich habe auch den Fans gesagt: ‚Ich versuche, wiederzukommen.‘

Borussia wäre für Sie dann die erste Adresse?

FREHSE Ja.

Wo sehen Sie die Entwicklung von Borussia im Frauenfußball?

FREHSE Im Moment sind andere Vereine deutlich voraus, Borussia Dortmund zum Beispiel. Ich denke, in Mönchengladbach müssen die Männer noch mehr für die Frauen tun. Bisher gibt es zum Beispiel nur eine Neuverpflichtung für die kommende Saison, die schon in der Jugend einmal für Borussia gespielt hat – das ist nicht besonders viel. Jonas (Spengler, Trainer, Anm. d. Red.) und der Sportliche Leiter Daniel Weber versuchen wirklich viel, aber ich weiß nicht, wie viel möglich ist und wo der Verein sagt: ‚Okay, wir setzen das um.‘

Sie haben einst als Feldspielerin in der männlichen A-Jugend beim SC Erkelenz gespielt. Wäre Amateurfußball wieder eine Option?

FREHSE Ich habe tatsächlich schon mit Oliver Keuter, dem Co-Trainer der Männer aus der Bezirksliga des SC Erkelenz, gesprochen. Er war damals mein Trainer in der A-Jugend. Das Angebot steht, dass ich bei den Männern in der Bezirksliga mittrainieren darf. Und ob ich dann aus Spaß in der Frauenmannschaft kicke, steht noch in den Sternen. Da geht es eher um den Spaß. Ich würde dann auch nicht ins Tor gehen, sondern wieder im Feld spielen.